NATO Ukrayna Desteğini Artıracak

Perşembe günkü acil toplantı öncesinde NATO, Rusya'yı Ukrayna'da kimyasal silah kullanmaması konusunda uyardı ve Kiev'e siber güvenlik yardımı ve ekipmanları da dahil olmak üzere ekstra destek sözü verdi.

Başkan Joe Biden, NATO toplantısı ve diğer zirvelere katılmak üzere AVRUPA'ya gitmek üzere ABD'den ayrılıyor.

Kiev ve Moskova dokuz insani koridor kurma konusunda anlaştılar.

Anlaşma, kuşatma altında bulunan güneydoğudaki liman kenti Mariupol'u kapsamamakla birlikte, ateşkesin ilan edildiği Luhansk'ın çıkış yollarını da kapsıyor.

Rusya bir dizi Amerikalı diplomatı sınır dışıacak

Interfax haber ajansı, Rusya'nın Washington'a ABD'nin Rus personelini daimi BM misyonundan çıkarma hamlesine tepki olarak bir dizi Amerikalı diplomatı sınır dışı edeceğini söylediğini belirtti.

Daire ayrıca, dışişleri bakanlığının ABD'ye Rusya'ya karşı herhangi bir düşmanca eylemin kararlı bir tepkiye yol açacağını söylediğini de belirtti.

ABD Rusya ile ilgili yaptırımları Perşembe günü açıklayacak

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna konusunda NATO liderleriyle bir araya geleceği perşembe günü ABD'nin siyasi figürlere ve oligarklara Rusya ile ilgili bir yaptırım paketi açıklayacağını söyledi.

Biden NATO zirvesi için Brüksel'e giderken gazetecilere konuşan Sullivan, G-7 liderlerinin Perşembe günü yaptırımların uygulanması konusunda koordine olma ve bir bildiri yayınlamayı planlama konusunda da anlaşacağını söyledi.

Yetkili, yetkililerin Cuma günü Avrupa enerji meseleleri hakkında söyleyecek daha fazla şeyi olacağını da belirtti.

ABD, Rus güçlerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediğini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Abd hükümetinin Rusya'nın güçlerinin Ukrayna'yı işgalinde savaş suçu işlediğini değerlendirdiğini söyledi.

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sebepsiz ve haksız seçim savaşını başlattığından bu yana, Ukrayna genelinde ölüme ve yıkıma neden olan amansız şiddeti serbest bıraktı ... Rusya güçleri apartmanları, okulları, hastaneleri, kritik altyapıyı, sivil araçları, alışveriş merkezlerini ve ambulansları yıktı." dedi.

"Değerlendirmemiz, kamu ve istihbarat kaynaklarından elde edilen mevcut bilgilerin dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesine dayanmaktadır."

"İddia edilen her suçta olduğu gibi, suç üzerinde yargı yetkisine sahip bir mahkeme, belirli davalarda suç suçunun belirlenmesinden nihai olarak sorumludur." dedi.