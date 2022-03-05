NATO Uçuşa Yasak Bölgeyi Reddediyor

NATO' nun Ukrayna' nın uçuşa yasak bölge başvurusunu reddetmesi, Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy' nin bu hareketin Rusya' nın ülkesini bombalama kampanyasına yeşil ışık yaktığı yönünde sert eleştirilerine yol açtı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kararı Brüksel'deki 30 üyeli ittifakın acil toplantısının ardından duyurdu.

Yetkili, Ukrayna'nın gökyüzünü Rus füzeleri ve savaş uçaklarından korumasına yardım etmenin NATO güçlerinin Rus uçaklarını vurmasını gerektireceğini ve bunun da "Avrupa'da çok daha fazla ülkenin dahil olduğu tam teşekküllü bir savaşla" sonuçlanabileceğini söyledi.

"Biz bu çatışmanın bir parçası değiliz." diyen Başbakan şöyle devam etti: "Bu çatışmanın bir parçası değiliz."

"Nato müttefikleri olarak bu savaşın Ukrayna'nın ötesine tırmanmasını önlemek gibi bir sorumluluğumuz var, çünkü bu daha da tehlikeli, daha yıkıcı ve daha da fazla insani acıya neden olacaktır."

Ukrayna cumhurbaşkanı acı ve duygusal bir konuşma yaparak kararı eleştirdi.

Zelenskyy Cuma günü geç saatlerde televizyonda yayınlanan bir konuşmasında, "Bugün bir NATO zirvesi, zayıf bir zirve, kafası karışık bir zirve, herkesin Avrupa'nın özgürlüğü için verdiği mücadeleyi bir numaralı hedef olarak görmediğinin açık olduğu bir zirve vardı." dedi.

"Bugün, ittifakın liderliği, uçuşa yasak bölge kurmaktan vazgeçerek Ukrayna şehirlerinin ve köylerinin daha fazla bombalanmasına yeşil ışık yaktı."

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı kara, deniz ve hava yoluyla işgal ederek, bunu ülkeyi yöneten "neo-Nazileri" yerinden etmeyi amaçlayan "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendirdi. Dokuz gün süren saldırıda binlerce insan öldü ve yaralandı ve bir milyondan fazla insan sınırlarının ötesine sığındı.

Zelenskyy, NATO'nun da artık Ukrayna'daki ölümlerin sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

"Bugünden itibaren ölen tüm insanlar da sizin yüzünden, zayıflığınız yüzünden, birlik eksikliğiniz yüzünden ölecekler." dedi.

'Buna sadece Putin son verebilir'

Batılı ülkeler Rusya'nın işgalini kınadı, Ukrayna'ya silah malzemeleri gönderdi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresi de dahil olmak üzere Moskova'ya bugüne kadarki en ağır uluslararası ekonomik yaptırımları uyguladı.

Ama bu Rus saldırısını durdurmayı başaramadı.

Cuma günü, Batı ve müttefikleri Ukrayna'ya savaşa gitmekten kısa bir süre sonra daha fazla askeri desteğin yanı sıra daha fazla insani yardım ve daha fazla temel malzeme sözü verdiler.

NATO toplantısının ardından gazetecilere konuşan ABD'nin dışişleri bakanı Antony Blinken, ittifakın "Ukrayna halkına Kendilerini Rusya'ya karşı savunma araçları vermek için elimizden gelen her şeyi yapmaya" kararlı olduğunu söyledi.

Ancak Yetkili, "Genel sekreterin de dediği gibi, savaşın Ukrayna'nın ötesine bile taşmamasını sağlamak gibi bir sorumluluğumuz var." dedi.

Bakan, NATO' nun "Putin' in maliyetini yükseltmeye" devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"Kremlin rotasını değiştirmediği sürece, artan tecrit ve ekonomik acı yolunda devam edecektir."