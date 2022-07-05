NATO Müttefikleri İsveç ve Finlandiya İçin Katılım Protokolleri İmzaladı

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) üye ülkeleri, Türkiye'nin tarihi İskandinav genişlemesine karşı vetosunu kaldırmasından günler sonra, Finlandiya ve İsveç'in katılım protokollerini imzaladılar .

Salı günkü hareket, ittifakın 30 üyesi arasında oybirliği ile alınması gereken uzun bir onaylama sürecinin yolunu açıyor. Bir sonraki adım, iki ülkenin her üye devletin yasama kurumlarındaki üyeliklerinin onaylanması olacak.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı, Avrupa güvenliğinde on yıllardır yaşanan en büyük değişimlerden birine işaret edecek ve Şubat ayında komşu Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'nın stratejik izolasyonunu daha da artıracaktır.

NATO büyükelçileri ve genel sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının alkışlara boğulmadan önce imzaladıkları protokolleri havaya kaldırdıkları bir fotoğraf için bir araya geldi.

"Desteğin için teşekkürler! İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde Twitter'da yazdı: Müttefiklerin her birinin onaylama süreci şimdi başlıyor.

Erdoğan: Türk tehdidi hala geçerli

Askeri ittifakta geçen hafta Madrid'de yapılan bir zirvede anlaşmaya varılmasına rağmen, üye ülke Türkiye'de meclis onayı, Nordik ikilinin üye olarak nihai olarak dahil edilmesi için hala sorun teşkil edebilir.

Geçen hafta, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , iki ülkenin yasadışı Kürt gruplarla veya sürgündeki bir dini liderin ağıyla bağlantıları olan "terörizm" zanlılarını iade etme talebini tam olarak yerine getirmemesi halinde Ankara'nın süreci engelleyebileceği konusunda uyardı. Türkiye'de başarısız 2016 darbesi.

İsveç ve Finlandiya'nın da Türkiye'ye silah satışına yönelik kısıtlamalarını kaldırması bekleniyor .

Üye devletlerin büyükelçileri ve daimi temsilcilerinin Salı günkü imzaları, her iki ülkeyi de NATO'nun saflarına daha da yaklaştırıyor.

Yakın ortaklar olarak, kendilerini hemen etkileyen konuları içeren bazı toplantılara zaten katılmışlardır. Resmi davetli olarak, henüz oy hakları olmasa bile büyükelçilerin tüm toplantılarına katılabilirler.

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , NATO'nun “emperyal hırsları” olarak nitelendirdiği şeyi kınadı ve ittifakı Ukrayna ihtilafı üzerinden “üstünlüğünü” savunmaya çalışmakla suçladı.

“İsveç ve Finlandiya ile Ukrayna ile yaşadığımız sorunları yaşamıyoruz. Putin , "NATO'ya katılmak istiyorlar, devam edin" dedi .

Ancak daha önce hiçbir tehdit olmadığını anlamalılar, şimdi ise orada askeri birlikler ve altyapı konuşlandırılırsa, aynı şekilde yanıt vermemiz ve bize yönelik tehditlerin yaratıldığı topraklar için aynı tehditleri yaratmamız gerekecek” dedi.