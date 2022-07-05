NATO, İsveç ve Finlandiya Üyeliği için Onay Sürecini Başlattı

Askeri ittifak başkanı Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının getirdiği tarihi bir adımı işaret ederek, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'nun en yeni üyeleri olarak onaylama sürecinin 5 Temmuz'da resmen başlatıldığını söyledi. Stoltenberg tarafından gündeme dair başlık ile ilgili çarpıcı detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. Finlandiya ve İsveç için iyi bir gün olduğunu ifade eden Stoltenberg, yapmış olduğu açıklamalar ile dünya gündeminde yer alarak adından söz ettirdi.

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yaptığı ortak basın açıklamasında gazetecilere verdiği demeçte, "Bugün Finlandiya ve İsveç için iyi bir gün ve NATO için iyi bir gün." dedi. Dünya gündeminde yer alan konu ile ilgili İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde neler söyledi, hangi açıklamalar yapıldı, ilerleyen süreçlerde neler yaşanacak?

Bakan, "Masada 32 ülke varken, son on yıllardaki en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldıkça daha da güçlü olacağız ve halkımız daha da güvende olacak." dedi. NATO genel sekreteri, NATO'nun 30 üye ülkesinin büyükelçilerinin iki İskandinav ülkesinin üyelik protokollerini imzalamaları beklenen ve ittifak ülkelerinin üyeliklerini onaylamaları için aylar sürecek bir süre açan toplantı öncesinde konuşuyordu. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, "Katılımımızın müttefiklerden aldığı tüm güçlü destek için son derece minnettarız." dedi. Bakan, "Üyeliğimizin NATO'yu güçlendireceğine ve Avrupa Atlantik bölgesindeki istikrara katkıda bulunacağına inanıyoruz." dedi.

Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İsveç ve Finlandiya paralel olarak askeri uyumsuzluk statülerini düşürme ve NATO'nun bir parçası olma niyetlerini açıkladılar.

Türkiye yeni savaş uçakları alması gündeme gelmişti endişeleri ve bir söz BİZE fazla taviz kazandıktan sonra Madrid ' deki NATO Zirvesi, geçen hafta iki davetiye göndererek söz konusu bu hareketi destekledi.