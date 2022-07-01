NATO, Çin'i İlk Kez Bir Güvenlik Sorunu İlan Etti

NATO, Pekin'in hırslarının ve “zorlayıcı politikalarının” Batı bloğunun “çıkarlarına, güvenliğine ve değerlerine” meydan okuduğunu söyleyerek, Çin'i ilk kez stratejik önceliklerinden biri olarak listeledi.

İttifakın önümüzdeki on yıl için önceliklerini ortaya koyan yeni planı veya Stratejik Konsept, Çarşamba günü İspanya'da bir lider zirvesinde onaylandı.

Belge, en sert dilini ittifakın barış ve güvenliğine yönelik “en önemli ve doğrudan tehdit” olarak nitelendirdiği Rusya'ya yöneltti, ancak Pekin'in askeri hırsları, Tayvan'a yönelik çatışmacı söylemi ve Moskova ile giderek artan yakın bağları “sistemik zorluklar” oluşturduğunu söyledi. ”.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gazetecilere verdiği demeçte, "Çin, nükleer silahlar da dahil olmak üzere askeri güçlerini önemli ölçüde geliştiriyor, komşularına zorbalık yapıyor, Tayvan'ı tehdit ediyor … ileri teknoloji aracılığıyla kendi vatandaşlarını izleyip kontrol ediyor ve Rus yalanlarını ve dezenformasyonunu yayıyor" dedi.

"Çin bizim düşmanımız değil" diye ekledi, "ancak temsil ettiği ciddi zorluklar konusunda net olmalıyız."

Buna cevaben Perşembe günü Çin, NATO'nun bildirisine "kesinlikle" karşı çıktığını ve bunu "tamamen boş" bir uyarı olarak nitelendirdiğini söyledi.

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, “NATO'nun sözde yeni stratejik konsept belgesi gerçekleri göz ardı ediyor, siyah ve beyazı karıştırıyor … [ve] Çin'in dış politikasını karalıyor” dedi.

NATO'nun resmi dönüşü, ABD silahlı kuvvetlerine dayanan dünyanın en büyük askeri ittifakını, dünyanın en büyük ikinci ekonomisine ve hem sayı hem de birinci sınıf teknolojiye sahip hızla büyüyen bir orduya sahip olan Çin'e karşı tetikte tutuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Çin'in yaptığı şeylerden biri, bağlı olduğumuz, inandığımız ve inşasına yardımcı olduğumuz kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalamaya çalışmaktır" dedi. Ve eğer Çin bir şekilde buna meydan okuyorsa, buna karşı çıkacağız” dedi.

Batılı liderler, Çin'in henüz kınamadığı Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının Pekin'i Tayvan konusunda daha iddialı olmaya teşvik edebileceğinden endişe duyuyor. Çin, Tayvan'ı bir devlet olarak bağımsız tanınma veya dünya sahnesinde temsil edilme hakkı olmaksızın kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor.

Madrid'de NATO zirvesinin bir parçası olmayan bir etkinlikte konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Çin'in kontrol edilmediği takdirde "Tayvan'ı işgal etmek gibi feci bir yanlış hesaplamayla sonuçlanan yanlış fikri çizmeleri konusunda gerçek bir risk var" dedi. Çin'in bir eyalet olarak iddia ettiği kendi kendini yöneten adaya atıfta bulunarak.

Avrupa Güvenlik Politikası Değerler Merkezi'nin Tayvan ofisi başkanı Marcin Jerzewski, El Cezire'ye NATO üyelerinin Rusya'nın unutulmuş Pasifik kıyısındaki Çin-Rus askeri işbirliğinden de endişe duyabileceklerini söyledi.