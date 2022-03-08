Nakit sıkıntısında olan emeklilere müjde! Emeklilere 3 Bin 750 TL nakit yatırılıyor!

Emekli maaşları hakkında TEB Bankası tarafından çok önemli bir duyuru ve açıklama kamuoyuna yönelik duyuruldu. Bu açıklamaya göre emeklilere 2 Bin 750 TL düzeyinde nakit para verileceği açıklandı. Maaşını söz konusu bankaya taşıyıp 3 sene boyunca aynı bankadan maaş alma sözü veren emekli vatandaşlara 2 Bin 750 TL nakit ödeme verileceği açıklandı. Bunun yanında emekli tanıdıklarını da TEB Bankasına davet eden müşterilere özel olarak da emekli maaşını TEB’e geçiren her bir yakını için 250 TL olmak üzere, toplamda 2.500 TL’ye ulaşan vara nakit ödül ödemelerinin de verileceği vurgulandı. Emekli promosyonu hakkında yapılan detaylı duyuruda ise bazı bilgiler paylaşıldı.

BANKA TARAFINDAN YAPILAN DUYURU:

“Emekli maaş hesabını TEB’e taşıyarak 36 ay yani 3 sene boyunca Bankadan almayı taahhüt eden ve de Bankamızda en az olmak üzere 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı olan emekli maaş müşterileri, 2.750 TL’ye varan emekli promosyon ödemesi kazanmaktadır.

Emekli promosyon ödemesine ek olarak Bankamızı tavsiye ettikleri yakınlarına yönelik olarak ve emekli maaşını Bankaya taşıyan her bir emekli maaş müşterisi yakınları kapsamda olmak üzere kişi başına 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye seviyeye varan nakit ödeme ödüllerinin kazanılması mümkündür.”

2 ADET OTOMATİK ÖDEME TALİMATI GEREKLİ

Emekli promosyon kampanyası 29.12.2021 tarihi itibari ile yeni hak kazanılan emekli maaş müşterilerine yönelik olduğu belirtilen bankanın duyurusunda emekli müşterilerin promosyon kampanya dönemi içinde 36 aylık yani 3 senelik emekli taahhütname onayı vermeleri ve Bankada en az 2 tane adet otomatik fatura ödeme talimatına onay vermeleri gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Banka tarafından yapılan duyuruda müşterilerin maaş taşıma işlemleri gerçekleştiğinde de maaş tutarına bağlı olacak şekilde emekli promosyon ödemelerinin yapılacağı bilgisi aktarılmaktadır.

Kampanya döneminde verilen emekliler için ek promosyon, yeni verilen 3 senelik emekli taahhütnamesi ile beraber 2 adet otomatik fatura ödeme verilmesi gereklidir. bu süre zarfı içinde taahhütnamenin iptal edilmemesi ya da fatura ödemelerinin de iptal edilmemesi gereklidir. Detaylı bilgi edinilebilmesi için TEB bankasının resmi internet sitesinden bilgi alınabilmekte ve de işlem yapılabilmektedir.