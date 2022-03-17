Nakit Sıkıntısı Yaşayan ve SGK'sı olan Kişilere 10.000 TL Ödeme Verilecek! Ziraat Bankası ve Vakıfbank Açıkladı! Acil para ihtiyacı olan kişiler için başlatılan bu kampanya da kredi kullanacak olan kişilere banka 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacak. Nakit konusunda ihtiyacı olan kişilerin tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat ve Vakıf bank yaptıkları kampanyalar ile vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan ve bankalara borcu olan kişiler, bu kredileri kullanarak hemen tüm banka borçlarını da tek bir yere ödeme kolaylığı sağlanıyor. Banka en düşük 10.000 TL ödeme verirken, nakit kullanacak olan kişilerin banka müşterisi olması durumunda şubelere gitmeden de kredi alacağını hatırlattı.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank Başvuru Nasıl Yapılır?

İki kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat bankası ve Vakıfbank, yaptıkları kampanyalar ile vatandaşlara uygun olarak kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL'ye kadar ihtiyacınız varsa banka şubelerine gitmeden Ziraat Bankası veya Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yapabilir ve bu şekilde kredinizi hemen kullanabilirsiniz. Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak kredi kullanacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak 10000 TL kredi kullanabilirler. Kamu çalışanları ile sigortalı olarak iş yerinde çalışan kişiler, son iş yerlerinde 6 aydır kesintisiz çalışıyorsa hemen sonuç alacaklardır.

Bankalar 1.79 faiz oranları ile sizlere nakit imkanı tanımaktadırlar. Vatandaşlar eğer bu iki banka üzerinden kredi almak istiyorsa 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturmaktadır. Banka şubelerinden ve banka internet bankacılığı üzerinden size özel kampanyaları öğrenebilir ve bu kampanyalara başvuru bırakabilirsiniz.