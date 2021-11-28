Nakit Sıkıntısı Olanlar İçin Garanti Bankası 3000 TL Ödeme Yapıyor, Son Dakika

Garanti Bankası son dakika haber duyuru yaptı. Garanti Bankası son dakika olarak yapmış olduğu duyuru ile birlikte acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlara internet üzerinden ve mobil uygulama üzerinden 3000 TL ödeme atıyor. Yapılacak olan 3000 TL ödeme banka müşterisi olan kişilere özel olarak tanımlanarak İhtiyaç Kredisi olarak kullandırılacak. 3000 TL almış olduğunuz zaman 36 ay vadeye kadar işlem yaparken Garanti Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapma imkanı kendi banka müşterilerine sunacak.

Bankanın kendi uygulamış olduğu politikalara göre 3000 TL'ye kadar başvuru yapabilir onay almanız durumunda 90 gün ertelemeli Kredi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişiler kredi notu Banka kredi sicili ve diğer banka performanslarına göre değerlendirme yapılacak Daha sonrasında ise ön onay alması durumunda kredi kullanabilmesi için gelir durumuna bakılacaktır.

3000 TL acil nakit kredisi kullanmak isteyen kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşı bu bankada ise hemen onay alabilir. 3000 TL acil nakit kredisi kullanmak isteyen kişiler emekli maaşları üzerinden alacakları ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak daha yüksekliklerde de kredi kullanabilir.

Sigortalı olarak çalışan kişilerde ise banka sigorta prim günleri ne bakacak. En az son iş yerinde 90 gün prim yapan vatandaşlar sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda Garanti Bankası üzerinden yapılan 3000 TL destek kampanyasına başvuru yapabilecekler.

Başvuru yapmak isteyen kişiler 3000 TL kredi kullanmak istiyorsa en yakın banka şubesine giderek sadece kimlikleri ile birlikte işlem yapabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup Kredi başvurusunda bulunabilir. Yapılan kredi başvurusu sonrasında 5 dakika içerisinde sizlere sonuç gelecek ve onaylanan tutar kadar kredi hemen hesaba yatacak.