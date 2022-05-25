Nakit Probleminiz Varsa Çözümü Burada! Ziraat Bankası ATM’lerinden 20 Bin TL’ye Kadar Para Ödeme Alabilirsiniz! 

Nakit Probleminiz Varsa Çözümü Burada! Ziraat Bankası ATM’lerinden 20 Bin TL’ye Kadar Nakit Ödeme Alabilirsiniz! Nakit problemi yaşayan vatandaşlara kamu bankasından 20.000 TL’ye para nakit ödeme desteği haberi geldi. Müjdeli haber az önce açıklandı. Buna göre nakit problemi yaşayan vatandaşlar ATM üzerinden 20.000 TL’ye kadar destek ödemesinden faydalanabilecek nokta detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Ülkemizin öncü kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşların nakit desteğinden herhangi bir kredi süreci ile uğraşmak zorunda kalmadığını faydalanmaları sağlanacak. Buna göre uygun geri ödeme seçenekleri ile sunulmakta olan nakit desteği kampanyası kapsamında anında ödeme yapılabiliyor.

Ziraat Bank Taksitli Nakit Avans Kampanyası Özellikleri Neler?

Ziraat Bankası ücretsiz taksitli nakit avans avantajı ile 12 aylık vade seçeneği şeklinde 100 TL’den 20.000 TL’ye kadar nakit avans ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Buna göre bankart sahiplerinin anında işlem gerçekleştirilmesi sağlanacak. Ziraat Bankası nakit avans uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar aylık %1.85 faiz oranı ile çok rahat bir şekilde 12 aylık vade seçenek şeklinde ödemelerini Ziraat Bankası ATM’si üzerinden alabiliyor.

Buna göre 10.000 TL tutarında çekilecek nakit avans için bankaya aylık ödemesi gereken rakam 897 TL gibi bir rakam olacak. Bu nedenle başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşların Ziraat Bankası ATM’leri üzerinden anında 20.000 TL’ye kadar nakit destek ödemesinden faydalanmaları mümkündür.