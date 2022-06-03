Nakit Problemi Olanların Dikkatine! O Bankalar, Anında 20 Bin TL Veriyor

Yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşların parasal problemleri de aynı şekilde artmaya başladı. O bankalar bu sabah yapmış oldukları açıklamada 20.000 TL ihtiyaç kredisi vereceklerini açıkladı.

Türkiye İş Bankası 20.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Ayrıntıları Neler?

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin aylık vade seçeneği şeklinde aylık 1.97 faiz oranından vatandaşları geri verileceği açıklandı. Buna göre başvuruların İşbank şubeleri ve İş Bank mobil bankacılık ile internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılması gerekir.

Denizbank ₺20.000'ye Varan itiraz kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank tarafından verilen 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisine katılmak isteyen vatandaşların en az 1.600 kredi puanına sahip olmaları ile 18 yaşından Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmaları gerekir. Daha sonrasında ise kendilerine en yakın DenizBank şubesi başta olmak üzere Denizbank mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 20.000 TL tutarını ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlanması ile beraber aylık 2.22 faiz oranı ile 36 aylık vade seçeneği ile bu kredi kullandırılacak.

Vakıfbank ₺20.000 ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu

Türkiye'nin kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşların parasal problemlerinin giderilmesine yönelik aylık 1.85 faiz oranı ile en çok 36 aylık vade seçeneği şeklinde 20.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi kullandırılacak. Başvuru işlemlerinin Vakıfbank mobil bankacılık ve internet bankacılığı ile şubeler üzerinden yapılması gerekir.