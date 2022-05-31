Nakit Para Ödemeleri Başladı! Hesaplara 2353 TL Yatırılıyor!

Elbette bu ödemeden yararlanabilmek için bir başvuru yapılması ve kabul edilmesi gerekiyor. Talepler Ziraat Bankası SMS veya e-Devlet üzerinden kontrol edilebilirken, e-Devlet üzerinden başvuru yaptığınız sayfadan maaş sorgulaması da yapılabilmektedir. Bu destek aralığında hesaba 2.354 lira sağlandı.

2354 TL Yatırıldı!

Ocak-Temmuz 2022 arasında Evde Bakım Yardımı ödemesi 2.354 TL olarak bilinir. Bu konuyla ilgili olarak her ayın 15'i ile sonu arasında destek ödenir. Aile Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, yukarıda bahsi geçen ödemelerin tamamlandığı belirtildi.

Maaş Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Evde bakım maaş ödeme bilgileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı e-devlet sayfasından veya Ziraat Bankası üzerinden kısa mesaj yoluyla görüntülenebilir. Ayrıca sistemde kayıtlı olan vatandaşlar, şifre ve TC Kimlik numarası ile kontrol edebilir ve hesabına ne kadar para yatırıldığını kontrol edebilir. Ziraat Katılım Bankası'ndan maaş alanlar cep telefonunun mesaj bölümünde BAKİYE ‘ye girerek 4747'ye mesaj atarak bilgi alabilirler.

Ödemeler Başladı!

Para bekleyen vatandaşın hesabına para aktarılır. Ödemeye ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapıldı. Bakan Yanık, ödemelerin şimdiden başladığını ve 31 Mayıs'a kadar tamamlanacağını söyledi. Buna göre devlet, engellilere, muhtaç yaşlılara ve evde hastalara bakanlara her ay belirli tarihlerde evde bakım ücreti öder. Bu durumda hesaba 2354 TL yatırılır.

Evde bakım ücreti almak isteyenler e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler. Ödemeler Ziraat Bankası SMS veya e-Devlet üzerinden de kontrol edilebilir.

Evde Bakım Maaş Sorgulama

Evde bakım maaş ödeme bilgileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı e-devlet sayfasından veya Ziraat Bankası üzerinden kısa mesaj yoluyla görüntülenebilir Sisteme kayıtlı vatandaşlar, sorgulama yapmak için şifre ve TC Kimlik numaralarını kullanabilirler.

Ödemeler Aylık Yapılıyor!

Bakan Yanık, bakıma muhtaç engelli bir yakınına bakan her hak sahibinin ayda 2.354 TL ödediğini hatırlatarak, "Bu aya, ağır engelli bakıma muhtaç vatandaşlarımız için toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımı yatırarak başladık. Bu ay 543.000 vatandaşımız evde bakım yardımından faydalanacak. Ödemeler bugün başlayıp 31 Mayıs'ta tamamlanacak. Umarım bu ödemeler tüm engelli vatandaşlarımıza ulaşır.” ifadeleri kullanılıyor.

543.000 kişinin hemşirelik maaşları, memur maaş faktörüne bağlı olarak 6 ayda bir artırılmaktadır. Evde Bakım Ödeneği alabilmek için engellinin en az %50 ve üzeri engelli olduğunun sağlık kurulu raporu ile ispatlanması gerekmektedir. Raporlar "ciddi engelli" kelimelerini içermelidir. %50'den az bir engellilik oranı tespit edilirse, Evde Bakım Ödeneği verilmeyecektir. Hasta ve muhtaç durumdaki kişiler için kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo yapma gibi zorunlu ihtiyaçlarını kendi başına karşılayıp karşılayamadığı kontrol edilmelidir. Bordro, günde en az 8 saat bakım gerektirir.

Gelir Durumuna Bakılıyor!

Raporlamanın yanı sıra gelir durumu da önemlidir. Asgari ücretteki artış, kimin Evde Bakım Ödeneği alacağını etkili bir şekilde belirler. Bunun için 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kişi başına düşen hane gelirinin 2.835 liranın altında olması gerekmektedir.

Evde Bakım Ödeneği raporu alınmadan önce ikamet edilen yerdeki il aile ve sosyal politika bürosuna veya bölge bürosuna başvuru yapılmalıdır. Başvurular 30 gün içinde tamamlanır. Ödeme sorgulamaları, e-devlet girişi olan "Engelliler Evde Bakım Ödeme Bilgilerinin Sorgulanması" üzerinden yapılabilmektedir. "Aile Desteği" mobil uygulaması da bu anlamda mevcuttur.