Nakit Ödemeleri Hesaplara Gelmeye Başladı: Son Dakika Müjdesi!

Acil nakde gereksinim duyan ve ekonomik sorunlar yaşayan kişiler Akbank aracılığıyla bu kampanyaya başvurarak hızlı bir biçimde nakit ödemelerini hesaplarına alabilir.

Akbank Haziran ayında gerçekleştirdiği bu kampanyayla beraber öne çıkan bankaların ilk sırasında yer almaktadır. Akbank resmi web sitesi üzerinden de yapılan bu duyuruyla beraber başvurusunu yapmak isteyenler banka şubesini ziyaret etmeye gerek kalmadan Akbank direkt uygulamasından gün boyunca bankacılık işlemlerini yapabilecektir. Aynı zamanda da kredi başvuru işlemlerini de buradan yapabilirler.

Akbank Herkesin Yüzünü Güldürdü

Akbank’ın başlattığı bu ihtiyaç kredisi kampanyasına dahil olacak kişiler 36 ay vadeli biçimde 3 ay ertelemeli olarak kullanabilecekleri bu ihtiyaç kredilerinde koşulları sağlamaları halinde hızlı bir biçimde kredilerini SMS göndererek de alabilecektir.

Banka resmi web sitesi üzerinden getirdiği açıklamaların akabinde kredi kullanacak olanların banka kredi puanı 1500’ün üzerinde olması halinde işlem gerçekleştireceğini de duyurdu.

Emekli olan ve sigortalı halde çalışan ya da devlet memuru olan kişiler kredi başvurusu yaparak acil nakit ihtiyaçlarını da giderebilecektir.

Akbank’tan SMS yöntemiyle başvuru yapmak niyetindeyseniz de KREDİ yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı eklemelisiniz. Bu SMS’i de 4425 numarasına göndermelisiniz. 4425 numarasına yollanan mesajdan sonra banka size kredi verip vermeyeceği konusunda bir bilgilendirme cevabı gönderecektir. Bu şekilde her bir işlem de tamamen tamamlanmış olacaktır.