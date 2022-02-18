Nakit İsteyenler Vatandaşlar Hesaplarına Bakabilir: 10 000 TL Yatmış Olabilir…

Acil nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar, bu ihtiyacı karşılamak için 10 bin TL ye kadar ödeme alabilecek. Faydalanabilmek için başvuru yaparak kendi hesaplarına aktarma yapabilirler.

Kendi hesaplarına yükleme yapabilmek için başvuru yaparak 10 bin TL ye kadar olan tutardan faydalanabilirler. Acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için kampanya başlatan Yapı Kredi Bankası, uygulamaya koyduğu kampanya için vadeyi 36 ay olarak belirlerken, ilk ödeme 3 aylık bir erteleme süresi sunuyor. Konu ile detaylı bilgileri resmi internet sitesinden yapan Yapı Kredi Bankası, kredi notu 1200 ve üzeri olan vatandaşlara bu fırsatı sunuyor. Kampanyaya başvuru yapmak isteyenler kendi hesapları olması durumunda şubelere gitmeden de kredi imkanından faydalanabilecek. Şayet Yapı Kredi Bankası’nın belirlemiş olduğu şartları yerine getiriyorsanız, acil ihtiyaçlarınızın karşılanması için ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapan kişilerin kredi notuna göre faiz oranlarından yararlandıran banka en düşük faiz oranları ile kişilere imkan sağlıyor.

Yapı Kredi Bankası uygulama koyduğu ihtiyaç kredisine başvuru yapacak olan vatandaşlara öncelikli olarak SMS üzerinden kredi imkanı sunuyor. SMS üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar bireysel yazarak boşluk bırakmak sureti ile kimlik numarasının yanı sıra aylık gelirini belirterek 4411 nolu numaraya mesaj olarak gönderebilirler.

Yapılan başvuru sonucu verilmiş olan TC kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılarak hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanır. Geri dönüş olarak ne kadar kredi alınacağı ve onay ile ilgili bilgilendirme yapılır. TC kimlik numarası üzerinden sorgulama yapıldığında kredi notu uygun olan vatandaşlara onay verilerek başvuru süreci tamamlanmış olur. Onaylanmış olan krediye hemen hesabınıza aktarabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden hesabı bulunan vatandaşlar, cep telefonlarından mobil uygulama kullanılarak ihtiyaç kredisi imkanı da sunulmaktadır. Yapı Kredi Bankası’ndan alınan internet şifresi ile mobil uygulaya girilerek buradan kredi kampanyasına katılım sağlanabilir. Sizlerde ihtiyaç kredisine ihtiyaç duyuyorsanız, bankada hesabınız olması durumunda internet bankacığını kullanarak başvurunuzu gerçekleştirebilir, onaylanmış olan krediyi hesabınıza aktarabilirsiniz. Şartları sağlamanız durumunda başvurunuzu yapabilirsiniz.