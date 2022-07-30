Nakit isteyen kişiler Ziraat Bankası üzerinden 54000 TL Ödeme alıyor! Başvuru yapmadan da hesaplardan alın

Ziraat Bankası, 54000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlattı. 24 ay vadeli olarak verilecek bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirmek olan kişilere emekli ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda bankadan ihtiyaç kredisini istedikleri zaman kullanabilmektedir.

En düşük faiz oranları ile birlikte yararlanarak, ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşların, Ziraat Bankası hesabı olması durumunda 54000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerindende, Ziraat Bankası, mobil uygulamaları üzerinden işlemlerini yapabilmektedirler. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların en yakın banka şubesi üzerinden de kimlikleriyle birlikte kredi olabileceğini söylemek isteriz.

Ziraat Bankası şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden işlem yapacakları için maaşları bu banka üzerinden alınması gerekmektedir. Emekli maaşınızı başka bir banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, maaş, taşımalı, kredi kullanabilir ve daha yüksek limitlerde de ihtiyaç kredinizi banka hesabına yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası internet sitesi haricinde, bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden de 54000 TL'ye kadar kredi kullanabilir ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak en fazla 24 ay vadeli olarak kredi kullanabilirsiniz. sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise bu kredileri almak istiyorlarsa, sigortalılık sürelerinin son işyerlerinde 6 aydan olması istenmektedir.