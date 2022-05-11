Nakit İhtiyaçlarınız İçin Devreye Giren PTT'den 40.000 TL Ödeme Yapılacak! Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın! PTT nakit avantajı açısından anında devreye girdi ve böylece 40 bin TL'ye kadar nakit problemlerimizi gidermek amacıyla mükemmel bir kredi kampanyasına imza attı. Detaylar ve çok daha fazlası haberimize...

PTT resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bir son dakika açıklamasına göre 40 bin TL'ye kadar TC kimlik numaranıza göre ödeme gerçekleştirileceği açıklandı. Son dakika kampanyası başladı ve böylece PTT üzerinden acil kredi kullanacak olan yurt tahta parçasından Aktif Bank ile gerçekleştirilen antlaşma kapsamında kredi puanı düşük vatandaşları 36 aylık vade seçeneği şeklinde nakit problemlerine yönelik 40.000 TL'lik bir para verilecek.

PTT üzerinden müracaat işlemlerimizi gerçekleştirerek hızlı bir biçimde netice alabileceğimiz bu kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, sadece 4 dakika içerisinde neticeyi öğrenebilecekleri nakit kampanyası ile beraber müracaat işlemlerini anında gerçekleştirebilir.

Siz de kendinize en yakın PTT şubesi üzerinden ve Aktif Bank şubeleri üzerinden müracaat işlemlerinizi gerçekleştirerek 40 bin TL'ye kadar nakit problemleriniz giderebilecek Bu mükemmel kredi kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz ya da PTT veya Aktif Bank şubesi ne gitmeye dahi gerek olmadan bu iki banka uygulaması ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerinizi gerçekleştirerek anında tanımlı hesabınıza 40 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin hesap tablosu ile beraber aktarılmasını sağlayabilirsiniz.