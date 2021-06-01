Nakit İhtiyacı Olanlara Gelir Belgesiz Hızlı 10.000 TL Kredi! Şubeye Gitme Derdi Olmadan İnternetten Başvuru İmkânı!

Bankalardan ardı ardına müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Vatandaşları finansal olan yıpratan korona virüs salgını etkilerini son hız sürdürmeye devam ederken bankalar elini taşın altına koyuyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşların kredi taleplerini hızlıca yerine getirebilmek adına birçok ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıldı ve bu kredilere başvuru sürecinde vatandaşlardan talep edilen belgelerde değişikliğe gidildi. Artık birkaç banka salgın sürecinde gelir belgesiz kredi vereceğini duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor? Vatandaşlar gelir düzeylerine yönelik maaş bordrosu, imza sirküleri, emekli maaşı cüzdanı gibi belgeleri beyan etmeksizin bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilecekler mi? Hangi bankalar gelir belgesiz bireysel ihtiyaç kredisi veriyor? Merak edilen soruların cevapları haberimizin devamında...

Nakit ihtiyacı durumunda mağduriyete, banka şubelerinde sıra beklemeye son! Bankalar tarafından vatandaşların mağdur olmamalarını sağlayabilmek adına bireysel ihtiyaç kredisi başvuru sürecinde talep edilen gelir belgesi beyan etme koşulu kaldırıldı. Bu bankalardan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar artık gelir belgesi beyan etmeden hızlıca bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilecek.

Gelir belgesi adı altında vatandaşların kazançlarına yönelik birtakım belgeleri kredi kullanacakları bankaya beyan etmesi gerekiyordu. Talep edilen belgeler ise vatandaşın icra ettiği meslek grubuna göre değişkenlik göstermekteydi. Kamu işçisi ve özel sektör çalışanlarından maaş bordroları ve imza sirküleri, serbest meslek icra eden kişilerden vergi levhalar, ticari sicil gazeteleri, bilançolar ve gelir tabloları, emekli vatandaşlardan ise emekli maaşı cüzdanları gelir belgesi olarak kredi kullanılacak banka tarafından talep edilmekteydi.

GELİR BELGESİZ KREDİ İMKANI

Artık bazı bankalar online olarak başvuru yapılması halinde şubeye gitmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde bireysel ihtiyaç kredisi kullanma imkânı sunuyor. Eğer kredi notunuz yeterince yüksek ise bankalardan gelir belgesi beyan etmenize gerek kalmadan internet üzerinden başvuru yaparak bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

GELİR BELGESİZ KREDİ NASIL ALINIR?

Kredi kullanım geçmişinde bir aksaklık bulunmayan kredi notu yüksek kişiler online başvuru ile anında 10.000 Türk lirasına kadar bireysel ihtiyaç kredisi kullanabilir. Bireysel İhtiyaç Kredisi kullanmak isteyen kişinin aktif olarak çalışmıyor olması halinde geri ödeme yapabileceğini belgelendirmesi gerekmektedir. Bu belgelendirme sürecinde kişinin şahsına zimmetli konut, otomobil ve benzeri teminat olarak gösterebileceği varlıklara sahip olması kredisinin onaylanması önündeki engelleri kaldırmakta büyük fayda sağlamakta.

Kredi kullanmak isteyen kişinin çalışmıyor olması halinde kredi notunun yüksek olması diğer bir önemli nokta. Geçmişte kredi kullanmamış veya kullanmış olup zamanında ve düzenli şekilde ödemiş olması, haciz benzeri bir durum yaşamamış olması ve mevcut borcunun bulunmaması bireysel ihtiyaç kredisi başvurularının onaylanmasında yine vatandaşların lehine olacaktır.

Bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu yapan vatandaşın aktif olarak çalışıyor olması halinde kefil aranmaz. Kişi çalışmıyor ve gelir belgesi beyan edemiyor ise teminat olarak gösterebileceği konut veya otomobil gibi kıymetli varlıklarının bulunması şartı aranır. Kefilsiz kredi veren bankalar ise gelir beyanı bulunan kişilerin kredi taleplerini daha hızlı şekilde karşılamaktadırlar.

KREDİ NOTU DÜŞÜK OLAN VATANDAŞLAR İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALIR?

Bahsi geçen kefil şartı aramadan ve gelir belgesi talep etmeden hızlı bireysel ihtiyaç kredisi hizmeti sunan bankaların bu hizmetleri yalnızca kredi notu yüksek olan müşterilerine mahsustur. Kredi notu düşük olan vatandaşların bireysel ihtiyaç kredisi kullanmak istemeleri halinde borçlarını ödeyememeleri ihtimaline karşılık bir kefil beyan etmeleri gerekmektedir. Düşük kredi notu olan ve kefil gösteremeyecek olan vatandaşların kredi kullanabilmeleri oldukça zor.