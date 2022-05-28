Nakit İhtiyacı Olanlar 10.000 TL Ödeme Ay Sonuna Kadar Devam Ediyor! Açıklama Yapıldı. Nakit sıkışıklığı yaşayan vatandaşlara 10 bin lira ödeme oy sonun kadar devam edecek. Konu ile ilgili açılama yapıldı. Son dakikada gelen nakit haberinin detayları haberimizde… Nakit konusunda sorun yaşayan vatandaşlara yönelik yeni bir kampanya başlatıldı. 10 bin liraya kadar verilecek olan ödemeler ay sonuna kadar devam edecek. 36 ay vadeye dayanan kampanya vatandaşlara hızlı bir şekilde nakit imkânı sunuyor. İhtiyaç kredisine katılım sağlamak isteyen kişilere sunulan bu hizmette ilk ödemede 3 aylık erteleme fırsatı da sunuluyor. On bin liraya kadar nakit kullanacak olan kişiler, bankalara yapacağı başvuru sonucunda kısa sürede sonucunu öğrenebilecek. Kredi kullanmak için başvuru yapan vatandaşlara 36 ay vadeli krediyi hızlı bir şeklide kullanabilecek. Kredi notu 1200 ve üzerinde olması halinde başvuru yapılabilecek. Belirtilen şart sağlanması durumunda hemen başvuru yapılabilir.

10.000 TL Tutarında Kampanya Yapan Bankalar

10.000 bin liraya kadar nakit ödemesinden faydalanmak istiyorsanız, bankaya başvuru yapabilirisiniz. SMS yöntemi ile başvuru yapılmasının yanı sıra internet sitesi üzerinden de başvuru yapılabilir. Banka şubesine gidilmeden yapılacak başvuru için, cep telefonlarının mesaj kısmı kullanılabilir. Krediyi kullanmak için banka şubesine sadece kimlik ile gidilebilir.

QNB Finansbank tarafından verilecek krediye başvuru yapılmak istenildiğinde, TC kimlik numarası 5030 nolu numaraya mesaj olarak gönderilebilir. Başvurunun ardından kısa sürede onaylanmış kredi hakkında bilgi sizlere ulaştırılır. Ona alınmış krediyi hemen hesabınıza aktarabilirsiniz.

Denizbank tarafından sağlanan kredi için başvuru yapıldığında kişi SMS ile internet sitesi kullanılarak başvuruda bulunabilir. Yapılacak olan başvurunun ardından hızlı bir şekilde onay alınabilir. SMS yöntemi ile başvuru yapmak isteyenler, kredim yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numarası yazarak 3280 nolu numarala gönderebilir. Başvurunun ardından kredi ile ilgili bilgiler sizlere ulaştırılır. Onay alınmış 36 ay vadeli krediyi hemen hesabınıza aktarabilirsiniz.

Nakit ihtiyacı hissettiğinizde her iki bankadan değişik yöntemlerle başvuru yaparak nakit sıkışıklığını gidermek mümkün. Onay alındıktan sonra kullanılacak olan krediyi hesaplarına aktararak istenilen zamanda kullanabilirsiniz.