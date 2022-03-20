Nakit ihtiyacı olan kişilerin hesaplarına 7200 TL ödeme yatıyor! Sorgulama nasıl yapılır? Başvuru yapan kişiler nasıl hesaba para yatırır? 7200 TL'ye kadar ödeme olacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, Yapı Kredi Bankası, vatandaşlara 36 ay vadeli düşük faizli kredi imkanı sunuyor.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden başlatılacak olan kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını 5 dakika içerisinde yapabiliyor. Acil nakit kredisi kullanacak olan kişiler, hızlı bir şekilde banka üzerinden yapacakları bu işlem ile birlikte kredisini banka şubesine gitmeden hızlı bir şekilde hesabına yatırabiliyor.

Yapı Kredi Bankası banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlar, internet bankacılığı üzerinden bankanın resmi internet sitesi üzerinden banka şubelerinden, Yapı Kredi Bankası ATM'si üzerinden ve Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvurusunu yapabilir.

Ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da Yapı Kredi Bankası üzerinden 7200 TL 36 ay vadeli nakit kredi alıp alamayacağınızı görebilirsiniz.

SMS ile Başvuru

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakıp aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında Yapı Kredi Bankası, değerlendirmeyi sizin kimlik numaranız üzerinden yapacak ve sonucunuzu da hemen sizlere mesaj atmış olduğunuz cep telefonuna göndererek söyleyecektir. Sms ile kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte cep telefonunda ki onaylı tutarlı krediyi kullanabilir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilere ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek buradan da ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankası, sizlere, bireysel olarak vereceği bu kredilerde, kimlik numaranız üzerinden faiz oranlarından yararlandırarak kredi kullandırmaktadır.

Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir. 7200, TL'nin aylık ödemelerini hesaplayabilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu bankaya taşırlar ise kredi başvurusu yaparak, daha yüksek limitlerde de kredi oynayı alabilecektir.