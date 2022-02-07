Nakit İhtiyacı için Garanti Bankası Devrede! 20 Yaş Üstü Herkese 14 000 TL Şartsız Ödeme…

Garanti Bankası tarafından yapılan duyuruda 14 bin TL hesaplara şartsız yatacak. Hesaplara para ödemesi başladı. Uygulamaya koyduğu bu kampanya ile Garanti Bankası vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı sunacak.

Garanti Bankası tarafından vatandaşlara müjde, 14 bin TL tutarında para ödemesi hesaplara yatıyor. Vatandaşlara kredi konusunda hızlı onay veren banka, 36 ay vadeli 14 bin TL lik kredi ile ilgili bilgileri resmin internet sitesinden paylaştı. Kredi almayı düşünen vatandaşlar Garanti Bankası’nın cep uygulamasını kullanarak şubelere uğramadan başvurularını yapabilecek. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre kredi kullanacak vatandaşlar, banka politikalarına uygun olmaları durumunda garantili işlem yapılacak.

Garanti Bankası tarafından uygulamaya koyulan kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen vatandaşların, kredi notu en az 1350 olması gerekiyor. Bu şartı sağlayan vatandaşlara hızlı bir şekilde onay verilecek. Nakit ihtiyacı hisseden kişiler en yakın banka şubeleri üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden güncel olan kredi faiz oranlarını öğrenebilecek. Kampanya hakkında bilgi alabilecekler.

Kredi Başvurunun İnternet Üzerinden Yapılması

Kredi kampanyasına katılım sağlamak için internet üzerinden başvuru yapmak isteyenler bankanın mobil uygulamasını kullanmaları gerekiyor. Cep uygulamasını kullanmak isteyenlerin banka müşterisi olmaları ve müşteri hesabı üzerinden şifre oluşturmaları gerekiyor. Garanti Bankası cep uygulamasına girilerek Garantilem yapacak müşteriler, kredi kullanımları için anında onay alabiliyor.

Uygulama üzerinden kampanyaya katılması durumunda kredi için anında onay alınabilir ve onaylanmış olan krediye banka şubelerine uğramadan, masrafsız bir şekilde belgeye gerek kalmadan hesabınıza aktarabilirsiniz.

Garanti Bankası tarafından verilen bu kredilerde, emekli olan kişilerin yanı sıra devlet memuru olan vatandaşlar için de ihtiyaç kredisi kampanyası mevcut. Emekli olan vatandaşlar kredi kullanmak istediklerinde, emekli maaşlarını Garanti Bankası’na taşımaları gerekir. Bu sayede yüksek limitli kredi kullanım imkânına sahip olabilirler. Kredi kullanacak olan vatandaşlar, bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasında borç kapatma ya da borç transferi kredi kampanyasına da katılabilirler. Tüm banka borçlarını tek bir bankada toplama imkânı mevcut.