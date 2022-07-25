Nakit Destek Meclisten Geçti! Emeklilere 5000 TL’ nin Üzerinde Nakit Destek! Başvuru Yaparak Alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onay verildi. Onay verilmesinin ardından emekli vatandaşlara müjde geldi. Çalışma kapsamında emeklilere ödeme yapılacak. Nakit destek hakkında detaylı bilgi için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Emekli vatandaşlara 5 bin lira tutardan 50 bin lira tutara kadar nakit destek sağlanacak. Bu fırsattan faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını belirli bankalardan yapabilecek. Fakat öncelikli olarak ilgili bankaların müşterisi olması şartı bulunmaktadır. Bu şekilde alınacak olan kredi ödemesi de güvenilir bir şekilde yapılacak.

Kamu hizmeti sunan bankalardan Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşını alan emekli vatandaşlara müjde geldi. 5 bin lira nakit desteği kullanabilecekler. Bu desteği hak edebilmek için emekli vatandaşların icralık veya hacizlik durumları söz konusu olmaması gerekiyor. Kredi verilmesinde kredi notunun önemi bulunmuyor. Borç kapatmak için veya nakit ihtiyacını gidermek için verilen krediyi birçok banka vermiyor. İhtiyaç kredisi imkânı sunulduğunda yüksek faiz oranları üzerinden sunuluyor. Yeni duruma göre emekli vatandaşlar ihtiyaç kredisi almanın yanı sıra düşük faiz oranlarından faydalanabilecek. Uygulanacak olan vade 36 aya kadar sağlanacak.

Daha önce farklı bankalardan kredi kullanılmasına bakılmaksızın, kredi notu dikkate alınmadan ve findeks notuna bakılmadan emekliler kampanyadan faydalanmış olacak. Emekli vatandaşların nakit kampanyasına dâhil edilebilmeleri için banka müşterisi olmaları yeterli olacak. Şubeye gitmeden internet bankacılığı ile veya mobil bankacılık üzerinden kampanyaya katılım sağlanabilecek. Onaylanmış olan nakit krediyi anında hesaplarına aktarabilecek. Belirlenmiş vadelerde taksitlendirme yapılarak düşük faiz oranları ile kredi verilebilecek. İsteyen vatandaşlar kredi ödemesini üç ay sonra da yapabilecek.

Emekli vatandaşların kampanyaya katılım sağlamak için kredi başvurusunda bulunabilir. Krediye yapılan başvurunun ardından, emekli vatandaşların cep telefonlarına kredi onayı ile ilgili onaylanıp onaylanmadığı bilgisi gelecek. Şayet kredi onaylanmış ise krediyi bekletmeden kendi hesaplarına aktarabilecek. Bankaların kara listelerinden yer almayan emekli vatandaşlara bu imkân tanınmış durumda. Nakit ihtiyacı durumunda sizlerde bankalara başvuru yaparak bu imkândan faydalanabilirsiniz. Başvurunuzu mobil uygulamanın yanı sıra internet üzerinden de yapabilirsiniz.