Myanmar'daki Kadınlar Adet Hijyeni İle Mücadele Ediyor

Myanmar'ın Şubat 2021'deki askeri darbenin tetiklediği iç savaşa girmesinden bir yıl sonra, yarım milyondan fazla insan ülke içinde yerinden edildi ve milyonlarca insan temel gıda ve tıbbi ihtiyaçlara erişemiyor.

Kadınlar için zorluklar, aylık dönemlerini yönetme zorluğuyla birleşiyor.

"Bütün gün ve gece boyunca bir hijyenik ped kullanmak zorundayım. Kan taşana kadar kullanıyorum ve bazen pedlerim olmadığında bir bez kullanıyorum, "diyor ülkenin kuzeybatısındaki Sagaing bölgesinden Sandar.

Geçtiğimiz yıl boyunca Sandar, birçok kez köyünden kaçmak zorunda kaldı, ormanda bir branda tabakasının altında uyudu ya da yakındaki okullara ve manastırlara sığındı. Kriz sadece hijyenik ped almasını zorlaştırmakla kalmadı, aynı zamanda iç çamaşırını yıkamak veya yıkamak için yeterli su bulmasını da zorlaştırdı - fiziksel olarak rahatsız, utanmış ve enfeksiyon riski altında bıraktı.

"Adet görürken etrafta dolaşmak veya diğer insanların yanına gitmek için kendime güvenmiyorum" dedi. El Cezire, gazetecilerle konuşanlara askeri misilleme riski nedeniyle bu makalede Sandar ve diğer kadınlar için takma adlar kullandı. "İnsanların bir koku fark edebileceği konusunda kendimi güvensiz hissediyorum ve sürekli olarak diğer kadınlardan kan lekeleri için sırtımı kontrol etmelerini istiyorum."

Herhangi bir zamanda, dünya çapında 800 milyon insan kendi dönemlerini yaşıyor. En iyi koşullarda bile, deneyim birçok kadın için rahatsızlık ve strese neden olabilir, ancak yoksulluk içinde yaşayanlar veya çatışma gibi rahatsız edici durumlar için menstrüasyonun sağlıkları, güvenlikleri ve refahları için çok daha ciddi etkileri olabilir.

Columbia Üniversitesi'nin Cinsiyet, Ergen Geçişleri ve Çevre (GATE) programında halk sağlığı araştırmacısı olan ve 2015'ten beri Uluslararası Kurtarma Komitesi ile insani acil durumlarda menstrüasyon üzerine küresel araştırmalar yürüten Maggie Schmitt, El Cezire'ye yerinden edilmiş kadınların ve kızların genellikle sadece dönem yoksulluğu veya adet ürünlerini karşılamakta zorluk çekmediğini, aynı zamanda çoğu zaman eksik olduğunu söyledi. Bu ürünlerin yanı sıra güvenli, özel ve temiz tuvaletlere ve değiştirme ve yıkama tesislerine erişim de yok.

Yetersiz adet ürünleri nedeniyle kan lekeleri korkusu, kadınları ve ergen kızları iş ve okul dahil günlük aktivitelerine katılmaktan alıkoyabilirken, sabun ve temiz suyla yıkanamamak veya adet ürünlerini değiştirememe, genellikle sınırlı tıbbi tedavi seçenekleriyle onları enfeksiyona duyarlı hale getirir.

Schmitt, "Güvenlik ve sığınak arayışı içinde bir yerden bir yere taşınan kızlar ve kadınlar da dahil olmak üzere transit olanların adet ihtiyaçlarına daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

Myanmar'da, yaygın çatışmalar ve istikrarsızlığın yanı sıra ordunun yerleşim bölgelerine ve yerinden edilme kamplarına yönelik saldırıları, kadınların adet sırasında temel ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerini ciddi şekilde etkiledi. Myanmar'daki kadınlar El Cezire'ye sürekli hareket halinde olmalarının hijyenik pedlere ve temiz suya erişimlerini engellediğini ve çok az mahremiyete sahip olduklarını söyledi.