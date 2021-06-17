Myanmar’da Çıkan Çatışmalar Sonrasında Köy Alevler İçinde Kaldı

Köy sakinleri gazetecilere verdikleri röportajda, Salı günü Kin Ma'daki 240 evden 200'ünün ordu tarafından yerle bir edildiğini söylediler. Yetkililer, olayın, güçlerin iktidardaki rejime karşı çıkan yerel bir milisle çatıştıktan sonra başladığını söylediler. İngiltere'nin Myanmar Büyükelçisi Dan Chugg, saldırıyı kınadı. Bir Facebook gönderisinde, "Cuntanın Magway'de bütün bir köyü yakıp yaşlı sakinleri öldürdüğüne dair haberler, ordunun korkunç suçlar işlemeye devam ettiğini ve Myanmar halkına saygı duymadığını bir kez daha gösteriyor" dedi.

Devlet televizyonu ise yangından "teröristleri" sorumlu tuttu.

Reuters haber ajansına göre, MRTV başka bir neden öne süren herhangi bir medyanın "orduyu itibarsızlaştırmak için kasten plan yaptığını" bildirdi.

Bir sakin BBC'ye Salı günü güvenlik güçlerinin bir Halk Savunma Gücü (PDF) ile çatıştığını söyledi. Bu tür gruplar, son askeri darbenin ardından oluşturulmuş ve el yapımı silahlarla polise ve orduya karşı savaşmaya başlamıştır.

Mahalle sakini, "PDF üyeleri geri çekilince [güvenlik güçleri] köye geldiler ve güneydeki evleri yakmaya başladılar" dedi. "Neredeyse bütün köy küle döndü.''

Başka bir sakin, askerlerin ateş açmasının ardından köylülerin Kin Ma dışındaki ormana kaçtığını söyledi. Ancak yerel halk, iki yaşlının koşamadığını ve yangında öldüğünü, birkaç kişinin daha kayıp olduğunu bildirdi.

Mahalle sakini, "Yangın köyün her yerindeydi ve büyük alevler gördük" dedi. Silahlardan canımız pahasına kaçmak zorunda kaldık ve uzaktan izlemek zorunda kaldık” dedi.

Reuters'e göre, yangın o kadar büyüktü ki, Salı günü saat 15:22 GMT'de NASA'nın uydu yangın takip sistemi tarafından kaydedildi.

Myanmar ordusu, geçen yıl yapılan genel seçimlerde seçmen sahtekarlığı iddiasıyla Şubat ayında iktidarı ele geçirdi - bağımsız seçim gözlemcileri, oylamanın büyük ölçüde özgür ve adil olduğunu söylüyor.

Darbe sonrası gösteriler ülke geneline yayıldı. Güvenlik güçleri acımasız bir baskıyla karşılık verdi, 800'den fazla insanı öldürdü ve 5.000'e yakın kişiyi gözaltına aldı.