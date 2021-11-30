Myanmar Mahkemesi, Kritik Davada Kararları Erteledi

Myanmar'da bir mahkeme, devrik lider Aung San Suu Kyi'nin davasındaki ilk kararları Aralık ayı başına erteledi.

Nobel Barış Ödülü sahibi, Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin Kasım 2020'de ezici bir şekilde yeniden seçilmesinin ardından ordunun 1 Şubat darbesinde iktidarı ele geçirmesinden bu yana gözaltına alındı.

Başkent Naypyidaw'daki mahkemenin Salı günü tahrik ve COVID-19 kısıtlamalarını ihlal suçlamasıyla karar vermesi bekleniyordu. Aung San Suu Kyi, halihazırda askeri gözaltında tecrit halinde tutulduğu sırada NLD tarafından yayınlanan darbe karşıtı açıklamalarla ilgili olarak kışkırtma suçlamasıyla iki yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Ayrıca, geçen yıl bir kampanya mitingine katılarak evinin önünden geçen bir destekçi konvoyuna el sallayarak kalabalık kısıtlamalarını ihlal ettiği için Doğal Afet Yönetimi Yasasını ihlal etmekle de suçlanıyor.

76 yaşındaki zanlı, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasına yol açabilecek asılsız yolsuzluk ve seçime fesat karıştırma iddiaları da dahil olmak üzere bir dizi başka suçlamayla karşı karşıya.

Devrik Başkan Win Myint ve Naypyidaw Belediye Başkanı Myo Aung da kışkırtma davasında sanıklar ve birincisi de COVID-19 kısıtlamalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Ertelenen kararlar, Aung San Suu Kyi'nin de yasadışı olarak telsiz bulundurmakla ilgili iki suçlamayla ilgili bir karar vermesinin beklendiği 6 Aralık'a ertelendi.

Ertelemelerin nedeninin ne olduğu veya telsiz kararlarının planlandığı gibi teslim edilip edilmeyeceği hemen belli değildi, ancak gözlemciler suçlu kararlarının neredeyse tüm suçlamalar için garanti edildiğine inanmakta birleştiler.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Asya bölümü müdür yardımcısı Phil Robertson, "Myanmar mahkemeleri hâlâ orduya sıkı sıkıya bağlı durumda, bu nedenle duyuruyu erteleseler de, suçlu kararı bekleniyor" dedi.

Tanınmış Myanmar aktivisti veya protesto organizatörü Thinzar Shunlei Yi, Al Jazeera'ya, askeri yetkililerin "sonunda onu cezalandırmaktan korktuğu" için gecikmenin gerginliği önlemek ve zamanın durmasını önlemek için "olağan bir taktik" olduğunu söyledi.

Bir zamanlar demokrasi ve insan haklarının uluslararası bir simgesi olan Aung San Suu Kyi, 1988'deki ilk siyasi çıkışı ile 2010'daki son tahliyesi arasında uzun yıllar ev hapsinde geçirdi.

2016'da göreve başladıktan sonra, ülke içindeki popülaritesi artmaya devam etse bile, uluslararası itibarı tekrarlanan skandallarla zedelendi. En önemlisi, 2019'da Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım suçlamalarını şahsen reddedecek kadar ileri giderek, Rohingya azınlığa karşı iddia edilen askeri vahşete karşı konuşmayı reddetti.

Ancak Robertson gibi daha önce onun algılanan eksikliklerini eleştirenler bile, kendisine yöneltilen suçlamaları “sahte” ve “siyasi güdümlü” bularak reddettiler.

Aung San Suu Kyi'nin duruşmalarından elde edilen bilgiler, askeri hükümetin avukatların basına konuşmaları halinde yasal işlem başlatmakla tehdit ederek tüm hukuk ekibine konuşma yasağı getirmesinden sonra giderek daha az hale geldi.

Robertson, "Bu dava, ilk günden beri adil yargılama prosedürleri bir kenara atılmış, savunma avukatının ağzı tıkanmış ve kamu erişiminin olmadığı bir adalet şakası oldu" dedi.