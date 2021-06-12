Müzik Susmasın yardımı ne zaman verilecek? Müzik Susmasın başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Devlet destekli müzisyenlere yardım parası nasıl alınır? İşte detaylar...

Pandemi dönemi sebebiyle müzisyenlerin zor durumda kalması, ekonomik durumlarını da oldukça aşağıya çekmektedir. Devlet destekli ve bir çok yardım kuruluşu tarafından müzisyenlere destekler yapılmaktadır. Bu desteklerden birisi de müzik susmasın destekleridir. Müzik susmasın başvurusunu Aralık 2020'de çeşitli sebeplerden yapamayan kişilere, tekrardan başvuru ekranı açıldı. Sizlerde resmi internet sitesi üzerinden yardım talebinde başvuru yapabilirsiniz. MSG'ye üye olan kişiler, bu desteklerden faydalanabileceklerdir.

Müzik Susmasın Başvurusu

Müzik susmasın başvurusu resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuru için tıklayınız. Başvuru yapmak için buradaki kullanıcı adı ve parola işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Ben robot değilim, butonuna da basmayı unutmayın.

Müzisyenler için bu sayfa üzerinden başvuru alınacaktır. Başvuru yapacak olan kişiler, 32 bin müzisyene ek olarak destek verilecektir. Bu durumda yeni destek kampanyasından yeni kontenjan açılarak, daha önce destek alamayanlara da hak kazanılmıştır.

Müzik Susmasın Ek Kontenjan

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzik Susmasın projesi olarak bilinen bu destek projesine, başvuru yapan kişiler değerlendirme sonucuna göre devletten destek alacaklardır. Ek kontenjan açıldığı haberi geldikten sonra bu ek kontenjan şartlarına uygun olan kişiler yardım taleplerini iletebilirler. 8 Haziran 2021 tarihinden önce MSG'ye üye olan, TC vatandaşı olan, Vergi mükellefi olan kişilere tek seferde 3000 TL destek ödemeleri yapılacaktır. Ödeme olarak da PTT şubelerini veya kendi banka IBAN numaranızı seçebilirsiniz.