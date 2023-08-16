Tüp fiyatları zam yağmurundan nasibini aldı. Seçim sonrası başlayan ve Temmuz ayında etkisini derinden hissettiren piyasa zammı küçük tüp fiyatlarını rekor seviyeye ulaştırdı. Fiyatlarda görülen bu dengesiz süreç dolardaki yükseliş ile günden güne katlanarak artıyor. Akaryakıt fiyatları ile birlikte enflasyonun etkisi yeni vergi düzenlemeleri ile vatandaşın belini büküyor.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde tüp fiyatlarına yönelik uygulanan zam sonrası depozitolu küçük tüp fiyatı 247 TL oldu. 12 kiloluk ev tüpü ise 494 TL'ye yükselerek 500 TL bandına ulaştı.

MUTFAK TÜPÜ ZAM DALGASINDAN NASİBİNİ ALDI!

16 Ağustos tarihi itibariyle doğalgaz ve akaryakıtaya yönelik uygulanan zamlarda tüp fiyatları da güncellendi. Ev tüpü kullanan vatandaşlar yeni dönemde bir mutfak tüpünü almak istediğinde tam 247 TL ödeyecek. Küçük tüp bedeli depozito ücreti ile birlikte tüp satış bayilerinden yeni güncel rakamı ile satın alınabilecek.

Küçük tüp fiyatlarında görülen bu güncelleme büyük tüpü de derinden etkiledi. İpragaz markasına ait büyük mutfak tüpünün satışı Ankara'da güncel olarak 494 TL'ye kadar yükseldi. 45 kiloluk sanayi tüpü satış fiyatı 1.860 TL'ye dayandı propan tüp satış fiyatı ise 2.020 TL oldu.

16 AĞUSTOS İPRAGAZ GÜNCEL TÜP SATIŞI FİYAT LİSTESİ