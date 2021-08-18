Mustafa Okşen Ölüm Nedeni Belli Oldu! Büyükşen Cinayetine Yardımdan Tutuklanmıştı

3 sene önce Konya'da evlerinde bulundukları sırada cinayete kurban giden 54 yaşındaki Necla ile 55 yaşındaki Metin Büyükşen çiftinin kiralık katilin yanlış adrese gitmesi sonucunda öldüğü bilgisine ulaşılmıştı. 39 yaşındaki Mustafa Okşen ise kasten öldürmeye yardım etme suçundan tutuklanmış ve son olarak cezaevinde fenalaşarak gündemde yer almıştı.

39 yaşındaki Mustafa Okşen’in cezaevinde fenalaşması ardından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındığı öğrenilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Şahsın kalp krizi geçirdiği bilgisi öğrenildi ve Okşen’in cenazesi cinayetin işlendiği İsmil Mahallesi'nde toprağa verildi.

3 Eylül 2018 tarihinde saat 22.00 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesinde meydana gelen cinayette Metin ile Necla Büyükşen çifti kar maskeli bir kişi tarafından öldürülmüştü. İsmil Mahallesi'nde bulunan çifte ait tek katlı eve kar maskeli bir kiralık katil gelmiş ve çifti öldürmüştü.

Emekli memur Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen’e ateş ederek cinayet işleyen saldırgan çiftin kızları 24 yaşındaki Büşra Büyükşen’e de saldırmayı ihmal etmemişti. Büşra Büyükşen ise ölmüş gibi davranarak olay yerinden kurtulmayı başarmış ve daha sonra jandarmaya giderek yaşanılanları anlatmıştı.

Baygınlık geçiren 24 yaşındaki çiftin kızları Büşra Büyükşen, ölmüş gibi davranmış ve daha sonra ise yatak odasının penceresine atlayıp olay yerinden kaçmayı başarmıştı. Büşra Büyükşen yoldan geçmekte olan komşuların arabasına girmeyi başararak jandarmanın yolunu tutmuş ve yaşadığı olayları teker teker dile getirmişti.

24 yaşındaki Büşra Büyükşen’in jandarmaya vermiş olduğu ifade sonrasında ekipler Necla ile Metin Büyükşen’in evlerine gelmiş ve yaşlı çiftin cansız bedenlerini görmüştü. Bunun yanı sıra evden kaçmak için yatak odasının penceresinden atlayan Büşra Büyükşen'in ayağında kırıklar oluştuğu öğrenilmiş ve genç kadının Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklanmıştı. Son olarak ise konu hakkında kasten öldürmeye yardım etme suçundan tutuklanan Mustafa Okşen’in kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdiği öğrenildi.