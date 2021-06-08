Müslüman Aile Planlanmış Bir Kamyon Saldırısında Öldürüldü

Kanada'nın Ontario eyaletinin Londra kentinde bir kamyonet kaldırıma çıkarak kurbanlara çarptı. Aileden hayatta kalan tek kişi olan dokuz yaşındaki bir çocuk hastanede ağır yaralandı.

20 yaşındaki Kanadalı bir adam dört cinayet ve bir cinayete teşebbüsle suçlanıyor. Polis, çarpışmanın planlı bir nefret suçu olduğuna inanıyor. Dedektif Paul Waight düzenlediği basın toplantısında, "Bu kurbanların Müslüman oldukları için hedef alındıklarına inanılıyor" dedi. Polis olası terör suçlamalarını değerlendiriyor, dedi.

Kurbanlar, 74 ve 44 yaşında iki kadın, 46 yaşında bir erkek ve 15 yaşında bir kızdı. Ailenin istekleri doğrultusunda isimleri verilmedi. Polis, dokuz yaşındaki bir çocuğun ciddi, ancak hayati tehlike oluşturmayan yaralarla hastanede olduğunu söyledi.

Det Supt Waight, Londralı 20 yaşındaki Nathanial Veltman adlı saldırganın herhangi bir nefret grubuyla bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi. Olay yerinden yaklaşık 6 km (4,8 mil) uzaklıkta bir alışveriş merkezinde olaysız bir şekilde tutuklandı.

Det Supt Waight, "Şüpheli ile kurbanlar arasında daha önce bilinen bir bağlantı olmadığını" belirterek, şüphelinin "vücut zırhı gibi" görünen bir yelek giydiğini de sözlerine ekledi.

Yetkililer, siyah kamyonun Pazar günü yerel saatle 20:40 sularında Hyde Park Yolu'nda kaldırıma çıkarken görüldüğünde iyi hava ve yüksek görüş koşulları olduğunu ekledi.

Bir tanık, sahneyi CTV News'e anlattı ve genç kızının gözlerini korumak zorunda kaldığını söyledi. Başka bir tanık CTV'ye sahnenin "sadece kaos" olduğunu söyledi.

Paige Martin, "Her yerde koşan insanlar vardı" dedi. "Vatandaşlar acil durum araçlarını nereye gideceklerini yönlendirmeye çalışıyordu. Çok sayıda işaret, bağırma ve kol sallama oldu."Ontario Başbakanı Doug Ford, "Ontario'da nefret ve İslamofobinin yeri yoktur" tweetiyle kurbanları anan kişiler arasındaydı.

Londra Belediye Başkanı Ed Holder, "Bu, Müslümanlara, Londralılara karşı işlenen ve tarif edilemez bir nefrete dayanan bir toplu katliam eylemiydi" dedi. Belediye Başkanı Holder yaptığı açıklamada, "kalplerimizin kırıldığını söylediğimde tüm Londralılar adına konuştuğunu" söyledi. "Üç kuşaktan ölen aile için üzülüyoruz."

Belediye başkanının açıklamasında, Londra Belediye Binası'nın önündeki bayrakların üç günlük yas için indirilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi (NCCM) yaptığı açıklamada, saldırganın terör suçlamasıyla karşı karşıya kalması gerektiğini söyledi. Örgütün CEO'su Mustafa Farooq, "İddiaya göre bir adam arabasına bindi, sokakta yürüyen Müslüman bir aile gördü ve yaşamayı hak etmediklerine karar verdi" dedi.

"Onları tanımıyordu. Bu, Kanada topraklarında yapılan bir terör saldırısıdır ve bu şekilde ele alınmalıdır" diye devam etti.