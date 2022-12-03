Musluklar dibine kadar açıldı! Emekliye müjde hafta sonu geldi! SGK bağ kur emeklisi herkese para yağacak

SGK bağ kur emeklisi herkese para yağacak. Musluklar dibine kadar açıldı! Emekliye müjde hafta sonu geldi! Birçok güne yepyeni bir haberle uyandı! Hafta sonu emeklilere çok büyük müjdeler var! Ülkemizdeki tüm emeklileri ilgilendiren bu haberde hafta sonu emeklilere para verileceği haber duyuruldu.

Emeklilerin bu konuda çok büyük sabırla hafta sonun beklemeye baladılar. Bu fırsat açıklamasından önce emeklilere bayram ikramiyesi, promosyon müjdesi, yeni yıl zammı gibi birçok alanda destek yapıldı. Şimdi sırada emekliler sunulacağı duyurulan konunun detaylarını merak etmeye başladı!



Devletin Bankalarından avantajlı fırsatlar

Emekli vatandaşlar için devreye giren devlet bankaları vatandaşa uygun geri ödeme seçenekleri ile kredi vermektedir. Bu bankalar arasında Halk Bank bulunmaktadır. HalkBank 40.000 TL olarak emekli kredisi kullandırıyor.

Bu kredinin geri ödeme seçeneklerinde ise aylık ödeme miktarı 1576,38 TL taksit olarak ödeyip rahat bir nefes alma şansı elde edebilir.

Emekliler bunun için öncelikle ihtiyaç durumunu gözden geçirerek ne kadar kredi çekeceğine karar verecektir. Bunun ardından emeklinin bu alacağı krediye ödeme seçeneklerinin maaşına uygun olup olmadığına bakılıp karar verilecektir.



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