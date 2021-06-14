Müsilaj Komisyonu Üyeleri Belli Oldu Mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Marmara Denizi'nde son zamanlarda görülen müsilaj probleminin sebeplerini araştırmak ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun üyeleri belirlenecek. Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorununun çözümü için kurulan Müsilaj Komisyonu hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Müsilaj sorunu hakkında başta Marmara Denizi olmak üzere tüm denizlerde görülen müsilaj problemlerinin nedenlerini araştırmak ve alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi adına komisyon kurulmasına dair TBMM kararının Resmi Gazete’de yayınlandığı bilgisine ulaşıldı. AKP, MHP, CHP, İyi Parti ve HDP’nin ortak önergesi ile kurulmuş olan komisyonda görev alacak olan üyelerin partiler tarafından Perşembe gününe kadar belirleneceği ifade edildi.

Müsilaj ile ilgili olan ilk toplantının komisyon tarafından gelecek hafta yapılmasının planlandığı söylenildi. Yapılacak olan ilk toplantıda komisyon üyesi olarak seçilenlerin isimlerinin okunacağı ve bir de komisyon başkanının seçileceği duyuruldu. Toplamda 19 üyeden oluşacak olan komisyonun sözcü, başkan vekili, başkan ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay çalışacağı söylenildi. Bunun yanı sıra komisyon raporunun tamamlanması için ek süre istenmesinin mümkün olduğu açıklandı. Komisyondan Ankara dışında da çalışmalar gerçekleştirmesi ve özellikle kirlilik görülen bölgelerde incelemeler yapılması beklenmektedir. İşte Müsilaj Komisyonu ve Müsilaj Komisyonu üyeleri ile ilgili merak edilenler…

12 Haziran 2021 tarihinde ise Resmi Gazete'de komisyonun 19 üyeden kurulmasına karar verildiği hakkında bir yazı paylaşılmıştı. Komisyonun yapacağı çalışmaların etkili olup olmayacağı hakkında da yorumlar gerçekleşti ve çalışmaların uzun bir süre alacağı öne sürüldü. Bu süreç içerisinde Marmara'nın iyice öleceği ve Karadeniz'de de ölme tehlikesi yaşanacağı hakkında düşünceler belirtildi. Bir süre önce Marmara’yı kaybettiğimiz fakat Karadeniz’i kaybetmemek için Marmara'nın kurtarılması gerektiğini anladığımız ifade edilmişti.