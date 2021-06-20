Müsilaj Analizi Yapıldı, İlk Sonuç Açıklandı!

Marmara Denizi müsilaj problemi ile ilgili analiz çalışmalarında ilk sonuç açıklandı ve açıklanan bilgiler dikkat çekti. Marmara Denizi'ne vuran müsilaj hakkında yapılan analiz çalışmaları ile ilgili olarak müsilajın henüz alt sulara inmediği öğrenildi. Konu hakkında seyrüsefer halindeki ODTÜ Deniz Bilimleri enstitüsünün araştırma gemisi “Bilim- 2” ile Çınarcık havzasında yürütülen çalışmalar sonucunda bilgiler paylaşıldı. Hidrojen sülfürün hassas ölçüm limitlerinin altında olduğunu gösteren çalışmalar ile detaylı bilgilere ulaşılmış oldu.

Marmara müsilaj problemi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda yürütülen proje ile araştırmaların devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Marmara Denizi'nin karanlık diplerinde yapılan araştırmalar kapsamında analizin ilk sonucu da açıklandı.

Salya oluşumları ile ilgili bilim 2 gemisinden gelen verileri analiz eden ve Marmara denizi bütünleşik modelleme sistemi projesinde görev alan Enstitü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Mustafa Yücel deniz salyası hakkında sorulara cevap verdi. Yücel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilim gemisinin Marmara seferi kapsamında Çınarcık çukuru bölgesinde çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Yapılan çalışmalarda deniz salyasının özellikle derin sulara inip inmediğini ve bunun yanı sıra hidrojen sülfür gibi bakteriyel bozulma ürünlerinin akümüle olup olmadığına bakmayı amaçladıklarını söyledi.

İlk defa 2016 yılında 900 metre ve altı derinliklerde hidrojen sülfür oluşumuna rastladıklarını fakat 2018, 2019 ve2020 Marmara çalışmalarında hidrojen sülfürün aynı yerde ölçüm limitlerinin altında olduğunu ölçtüklerini açıkladı. Enstitü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Mustafa Yücel, son veriler hakkında üç ayrı hassas oksijen metodu ve iki ayrı hidrojen sülfür metodu ile Marmara'nın doğusundaki hassas Çınarcık pateninde detaylı ölçümler yapıldığını söyledi. Deniz salyasının denizin ilk 30 metrelik tabakasına yayıldığını ve henüz altlara inmediğini keşfettiklerini de belirtti.