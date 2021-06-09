Musa Orhan'ın Avukatından 8 Ünlü İsme Daha Dava Açıldı

8 Ünlü oyuncu hakkında avukat tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Musa Orhan'ın avukatlığını yapan Akkuş, Şarkıcı Melek Mosso, Gökhan Özoğuz, Yazar Perihan Gün, Söz Yazarı Aynur Aydın, Gazeteci Ayşe Arman, Oyunculardan İbrahim Selim, Engin Öztürk, Gülenay Kalkan için Musa Orhan'a hakaret ettikleri dilekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Dilekçeler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. Akkuş, "Biz bu isimler hakkında Ezgi Mola'ya destek verdikleri için değil, müvekkilime hakaret ettikleri için suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha Önce de 16 Kişiye Suç Duyurusu Olmuştu

Musa Orhan'ın Avukatı olan Mehmet Erkan Akkuş, sosyal medya hesapları üzerinden Musa Orhan'a hakaret eden kişilere suç duyurusunda bulundu. Daha önce de 16 kişiye yapılan suç duyurusu davaları devam ediyor. Atilla Taş, Hazal Kaya, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızıgül, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Selçuk Balcı, İlkay Akkaya, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan gibi ünlü isimlere de Musa Orhan'a hakaret ettikleri için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Ne Olmuştu

Oyuncu Ezgi Mola, Musa Orhan'ın İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklenmesi suçlamasıyla dava açılmıştı. Dava da Musa Orhan lehine 2 yıl 4 ay hapis cezası istenmişti. Ezgi Mola, Musa Orhan için verilen bu kararı doğru bulmamış ve buna tepki gösterdiği için Musa Orhan ile davalı olmuştur.