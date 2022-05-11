Murat Yıldırım Yeni Proje Hazırlığı Yapıyor

Cuma akşamlarında Show TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan Aziz isimli televizyon dizisi projesi bu sezonun en iyi çıkış yapan yapımları arasında yer almıştı. Dizide son dönemde izlenme oranlarının düşmesi haricinde proje sezon boyunca iyi bir performans sergilemiş ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Projede son olarak Dilruba isimli karaktere hayat veren Damla Sönmez ayrılığı yaşanmış ve oyuncunun hayranları bu gelişmeyi üzüntüyle karşılamıştı.

Murat Yıldırım ile Simay Barlas ikilisi ise ekran uyumları ile beğeni topladı ve seyirci kitlesi onların çok iyi bir dizi çifti olduğu yönünde yorumlarda bulundu. İkili sosyal medyada büyük destek görürken oldukça başarılı bir şekilde uyum da sergiledi. Bu durum da Aziz dizisinin bir şansı olarak görüldü ve hikayenin sevilmesine yardımcı oldu. Diğer taraftan dizi son haftalarda reyting düşüş yaşadı ve bu durumda da projenin ikinci sezonda yayın hayatına devam edip etmeyeceği tartışma konusu haline geldi.

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ise geçtiğiniz hafta bir açıklama yapmış ve Mayıs ayında Aziz dizisinin 2. sezon kararının verileceği duyurusunu gerçekleşmişti. Hayranlar heyecan içerisinde diziden yeni sezon müjdesini beklerken nasıl bir karar verileceği merak konusu olmuştu. Aziz dizisi haricinde ünlü oyuncu Murat Yıldırım ise farklı bir proje hazırlığı daha yapıyor. Yaz sürecinde bir sinema filminde başrolde yer alacağı ve bu dönemde de boş durmayacağı ortaya çıkan ünlü oyuncu Murat Yıldırım adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz sezonda Ramo ve daha sonra Aziz dizileri ile oyunculuk performansı konusunda etkili çıkışlar yapan ünlü oyuncu Murat Yıldırım bir süre boyunca setlerde boy göstermemiş ve Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının sunucusu olmuştu. Daha sonra son dönemlerde ünlü oyuncunun yeni projelerde yer alması ise oyuncunun hayranlarını memnun eden bir gelişme olarak görülmüştü.