Murat Yıldırım Dijital Proje Hazırlığında

Ekranların başarılı oyuncusu yakışıklı isim Murat Yıldırım hala Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmakta olan Aziz dizisinin başrolünde performans sergiliyor. Ünlü oyuncunun kısa süre içerisinde yeni bir proje ile gündeme gelebileceği yönünde açıklamalar yapıldı ve ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın hayranları konu hakkında detayları merak etti. Murat Yıldırım son olarak boy gösterdiği Ramo dizisi ardından Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aziz isimli televizyon projesi ile ekranlara dönüş yapmıştı. Başarılı oyuncunun yer aldığı ve performansta sergilediği her dizi hayranları tarafından beğenilerek izleniyor.

Yakışıklı oyuncunun halen rol almakta oldu Aziz dizisi zirveye oynayamıyor fakat ortalamanın üzerinde izlenme oranları olarak yayın hayatına devam etmeyi başarıyor. Diğer taraftan ünlü oyuncu Murat Yıldırım hakkında ortaya atılan bir iddia özellikle ünlü oyuncunun sevenlerini çok heyecanlandıracak ve meraklandıracak türden olarak yorumlandı. Söz konusu iddiaya göre ünlü oyuncu Murat Yıldırım Show TV dizisi olan Aziz isimli projenin final yapması ardından bir dijital proje ile hayranları ile buluşabilir. Bu iddia da Aziz dizisinin çok uzun sürmeyeceği şeklinde yorumlar yapılmasına sebep oldu ve bir sonraki proje için çeşitli araştırmalar gerçekleşti.

Aziz dizisi cuma akşamlarında ekranlarda yer alarak izleyici karşısına çıkıyor ve güçlü hikayesini televizyon ekranlarında yayınlıyor. Ekranların en başarılı yapımlarından birisi olan Aziz dizisi etkileyici kadrosu ile de seyirci kitlesini büyülüyor. Simay Barlas ile Murat Yıldırım'ın partnerliği izleyici kitlesi tarafından çok beğenilirken dizi yurt dışında da büyük bir ilgi ile karşılanıyor.

Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığını kaybetmek pahasına vermiş olduğu Hatay mücadelesinin ve toprakların tekrardan ülkeye katılmasının arka planında meydana gelen insan hikayeleri izleyici kitlesi ile buluşuyor. Milli duyguları öne çıkartması sebebiyle de sevilen dizi her yeni bölümü ile merak içerisinde takip ediliyor.