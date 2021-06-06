Murat Kurum: 8 Haziran’da Türkiye’nin En Büyük Deniz Temizliğini Yapacağız

Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde müsilaj (deniz salyası) sorunu ortaya çıkmıştı. Bu soruna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalar yaptı. Müsilaj problemine acilen müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, deniz temizliğine yönelik eylem planlarını açıkladı. Kurum, “Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 tarihinden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki müsilajın bilimsel temelli yöntemlerle tamamen temizlenmesine yönelik bir acil çalışma başlatacağız” dedi.

Açıklamasına Marmara Denizi’nin koruma altına alınıp biyolojik çeşitliliğin kaybolmasını önleyeceklerini de ekleyen Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına bu çalışmayı sunacağız ve kendisinin tensipleriyle, onaylarıyla inşallah 2021 yılı sonunda 11 bin 350 kilometrekarelik yüzey alanına sahip olan Marmara Denizi'ni koruma altına almış olacağız” ifadesinde bulundu.

‘Mevcut atık su arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek’

İleri arıtma teknolojilerinin önemi vurgulayan Kurum, su arıtma tesislerinin tamamının 7/24 online bir biçimde izleneceğini belirtti. Bu izleme noktalarının şu andaki mevcut sayısı 91 iken; Kurum, Marmara Denizi’ndeki 91 izleme noktasının 150’ye çıkarılacağını da ekledi. İfadesinde, “Marmara Bölgesi'ndeki atık suların yüzde 53'ü ön arıtım, yüzde 42'si ileri biyolojik arıtım ve yüzde 5'i biyolojik olarak arıtılmaktadır. Bu arıtma tesislerimizde yapacağımız teknolojik dönüşümle, ileri biyolojik arıtma ve membran arıtma sistemlerine dönüşümünü sağlamış olacağız” şeklinde konuştu. Kurum, aynı zamanda su arıtma tesisleri izleme noktalarına yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye Çevre Ajansı eliyle, Marmara Denizi ile ilişkili tüm havzalardaki denetimler, uzaktan algılama, uydu ve erken uyarı sistemleri, insansız hava araçları ve radar sistemleri kullanılarak artırılacak.”

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada son olarak şunları belirtti:

· Marmara Denizi'mizdeki tüm hayalet ağlar, Tarım ve Orman Bakanlığımızca 1 yıl içerisinde temizlenecek.

· Müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılarımıza da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Tarım ve Orman Bakanlığımız gerekli ekonomik desteği sağlayacak.

8 Haziran Salı günü tüm kurumlarımızla, belediyelerimizle, doğaseverlerimizle, sporcularımız, sanatçılarımız, tüm vatandaşlarımızla birlikte, bir seferberlik anlayışıyla Türkiye'nin en büyük deniz temizliğini yapacağız.