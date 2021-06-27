Murat Boz ve Tuba Büyüküstün Aşk Mı Yaşıyor? İkili Hakkında Bomba İddia

Ünlü şarkıcı Murat Boz ile Netflix'in yeni projesi Another Self'de rol almak için hazırlıklarını sürdüren başarılı isim Tuba Büyüküstün hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İkilinin önceki akşam baş başa yemeğe çıktığı konuşulurken Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün çok yakıştığı hakkında da yorumlar gerçekleşti. Şarkıcı Boz, Aslı Enver ile ayrılması ardından uzun süredir özel hayatında yalnızken ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün de geçen sene işletmeci Umut Emirgan ile beraberliğinin noktalamış ve ardından farklı bir isim ile anılmamıştı. Son olarak Tuba Büyüküstün ile Murat Boz hakkında bomba bir iddia ortaya atılırken ikiliden de konu hakkında bir açıklama beklenildi.

Netflix dizisi olan Another Self’de rol alacak olan ikilinin aşk yaşadığı magazin gündemine bomba gibi düştü ve ikilinin konu hakkında bir açıklama yapması beklenildi. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile başarılı şarkıcı Murat Boz'un dün akşam saatlerinde Beykoz'da bulunan bir mekanda baş başa yemek yediği bilgisine ulaşıldı. Daha sonra boğazda tekne turu yapan çift aşk iddialarına ise henüz bir yanıt vermedi.

Sevilen oyuncu Tuba Büyüküstün 2011 senesinde oyuncu ve yönetmen Onur Saylak ile evlenmiş ve 2017 yılında bu evliliğini sonlandırmıştı. İkilinin evli kaldıkları süre boyunca da boşanma iddiaları ortaya atılmış fakat Onur Saylak ile Büyüküstün çifti bu iddiaları yalanlamıştı. 2017 yılında ise tek celsede evliliklerini sonlandıran çift, bu şekilde yollarını ayırmıştı. Tuba Büyüküstün’ün Onur Saylak ile olan evliliğinden Maya ve Toprak adında 2 kızı bulunduğu bilinirken oyuncunun Murat Boz ile aşk yaşadığı iddiaları dikkat çekti.

Oyuncunun yanı sıra Murat Boz ise 2008 senesinde Eliz Sakuçoğlu ile hayatını birleştirmiş ve 2012’de anlaşmalı olarak boşanma kararı almıştı. Eliz Sakuçoğlu ile yollarını ayırması ardından oyuncu Aslı Enver ile yeni bir aşka yelken açan Murat Boz bir süre inişli çıkışlı bir ilişki yaşamış ve ardından oyuncu ile de ayrılma kararı almıştı.