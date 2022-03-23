Müracaat Eden Emeklilere Anında 5000 TL Verilecek! Bankadan Açıklama Geldi! İsteyenler SMS Atarak Onay Alacak. Son Dakika haberi ile emekli olan kişilere haber geldi. Emeklileri sevinçten havalara uçuracak son dakika müjdeli haber geldi. Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaşlarını çekecek vatandaşlar açısından çok kritik bir karara imza atıldı. Acil paraya ihtiyacı bulunan emekli vatandaşlar, bankalara müracaat işlemlerini gerçekleştirdikleri de hiç vakit kaybetmeden 5000 TL alabilecek. Konuyla alakalı detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Yapı Kredi Bankası’ndan Emeklilere Hem Promosyonu Hem De Kredi

Mart ayı içerisinde koşulları yerine getiren vatandaşlar, emekli maaşlarına ek bir şekilde 5000 TL'lik nakit ödemesi alabilecek. Vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası'nın kendilerine en yakın olan şubelerine gitmek suretiyle ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

36 ay vade seçeneği mevcut

Bankalar ise emekli yurttaşların maaşlarını kendi şubelerinden verilmesi amacı doğrultusunda adeta birbiriyle çok kızışmalı bir rekabete girmiş bulunuyor. 2022 senesi içerisinde gerek promosyon ödemeleri açısından bakıldığında gerekse de vatandaşlara sunulmakta olan diğer fırsatlar açısından bakıldığında Yapı Kredi Bankası çok avantajlı bir durumda oluyor. Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden müracaat işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşları anda 5000 TL'lik nakit ödeme yapılacak. Üstelik 36 aylık vade seçenekleri şeklinde kredi alma işlemleri yürütecek.

Emekli vatandaşların maaşlarını Yapı Kredi Bankası'na taşımaları sonucunda 2.500 TL'ye kadar promosyon ödemelerini almalarının yanı sıra aynı zamanda bu promosyon ödemeleri ve alacakları maaşların haricinde 5000 TL'ye varan ekstradan nakit kredi çekme avantajını yakalıyorlar.

Cep telefonu üzerinden SMS ile başvuru yapacak olan emekliler BİREYSEL TC KİMLİK ve Emekli Maaşını yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderebilir ve bu bankadan nakit başvurusunda da bulunabilir.