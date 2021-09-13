Müjdeli Haber Geldi, 22000 TL Faizsiz Kredi Dağıtılacak, Başvuru Şartı Falan Yok

Bankalardan herhangi bir kredi başvurusu yaptığınızda, banka sizlere hemen kendi faiz oranı ile ilgili işlem yapacaktır. Özellikle de kredi notunuza göre bankalardan faiz oranı ile kredi kullanacaksınız. Bu durum bazı bankalarda düşük faizli olurken, bazı kredi onayı aldığınız bankalarda da yüksek faizli olarak karşınıza çıkmaktadır.

Kredi alacak olan kişiler, faizsiz kredi almak istiyorsa, bazı katılım bankalarına girerek bu işlemi yapacaklardır. Çünkü katılım bankaları dinimize uygun olarak kredi imkanı sağlamaktadırlar. Faizsiz olarak alacağınız bu kredilerde bankalar sizin şartlarınıza uygun olarak kredilerini alacaklardır. İhtiyaç kredisi için verilen son kampanyada 22.000 TL kredi kullanan kişiler, 36 ay vade ve 3 ay vadeli ertelemeli seçenekler ile, uygun kar payı oranlarını ekleyerek kredilerini aşağıdaki bankalardan alabileceklerdir.

Türkiye Finans Katılım Bankası, 22.000 TL Faizsiz Kredi Kampanyası

Ülkemizin yerli katılım bankası olan Türkiye Finans Katılım Bankası, online olarak, internet üzerinden ve banka şubelerinden sıfır faizli, helal ihtiyaç kredisi vermektedir. Başvuru yapacak olan kişilerin banka yaş sınırına uygun olması durumunda, kredi notunun da 1100 ve üzerinde olması durumunda kredi alacaklarını söyleyebiliriz. Daha önce banka çalışması olmayan, sıfır puanlı olan kişilerde bu bankalardan kefille faizsiz kredi başvurusu yapabilirler. Türkiye Finans Katılım Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka politikalarına uygun olması durumunda ayrıca bu limit üzerinden de borç kapatma kredisi vermektedir. Emekli olan kişilerin, bankadan emekli maaşı alması şartı da bu banka için geçerlidir. Bankanın internet bankacılığını kullanırsanız, şubelere gitmeden kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası 22.000 TL Kredi

Ziraat Katılım Bankası, ülkemizde kamu katılım bankası olarak hizmet veren ve yaptığı tüm bankacılık işlemlerinde faizsiz işlem yapacaktır. Faizsiz bankacılık için başvuru yaptığınızda banka sizlere hızlı ve anında onay verecektir. Kredi alacak olan kişilerin, şartlara uygun olması durumunda 36 ay vade ile işlem yapacak, 3 ay ertelemeli olarak da istedikleri zaman kredilerini kullanacaklardır.

Ziraat Katılım Bankası olarak hizmet veren bu bankadan, 22.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda, emekli olan kişiler, emekli maaşlarını bu bankaya taşıyabilmektedirler. Ayrıca maaş taşıması yapacak olan emekliler, kredilerini daha yüksek limitle de kullanabilirler. Ziraat Katılım Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacaksanız, banka şubelerine gitmeniz gerekir. Bankanın internet üzerinden veya bankasız SMS kredi başvurusu yapamazsınız.

Albaraka Türk Katılım Bankası 22.000 TL Faizsiz Kredi Başvurusu

Albaraka Türk katılım bankası da verdiği kredilerde faizsiz olarak işlem yapacaklardır. Banka şartlarına uygun kişiler, en yakın banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapacaksınız. Albaraka Türk ihtiyaç finansman destek kredisi olarak vereceği bu kredilerde 36 ay vadeli olarak uygun kar payı oranları ile sizlere kredi imkanı verecektir. Bu bankadan ihtiyaç kredisi alacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışması durumunda en az 6 aylık sigortasının olması gerekmektedir. Emekli olan kişilerde, emekli maaşlarını bu bankaya taşırsa, banka tarafından onlara özel olarak verilecek kredileri kullanabileceklerdir. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka size hemen uygun olarak ne kadar onay alacağınızı söyleyecektir.

Bu bankadan ve diğer tüm katılım bankalarından alacağınız ihtiyaç kredisi haricinde verilen tüm kredilerde banka faiz almayacaktır. Bu durumda faizsiz konut kredisi, faizsiz taşıt kredisi gibi kredileri de bu bankalardan kullanabilirsiniz.