Emekli vatandaşlarımız için sevindirici bir haber geldi. Hükümet tarafından alınan kararla, emekli vatandaşlara ek ödeme ve zam yapılacak. Bu ek ödeme ve zamlar, emekli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artıracak ve maddi açıdan rahatlama sağlayacak.

Özellikle daha düşük maaş alan emekli vatandaşlarımızın durumunu göz önünde bulunduran hükümet, ödeme miktarını emekli maaşlarına göre belirlemiş durumda. Böylece daha düşük maaş alan emekli vatandaşlarımız da daha yüksek maaş alan emekli vatandaşlarımız da adil bir şekilde bu destekten faydalanabilecekler.

Ek ödeme ve zam miktarları, emekli vatandaşların aylık maaşlarına göre belirlenecektir. Aylık maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 5.100 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 5.950 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 7.650 TL ve 10.000 TL ve üzerinde olanlara tam 8.500 TL ek ödeme yapılacaktır.

Bu müjdeli haberle birlikte, toplam 16 milyon emekli vatandaşımıza yönelik olarak seyyanen zam ve ek ödeme kararı alındı. Bu karar, emekli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Ek ödeme ve zamların ne zaman ödeneceği konusunda henüz net bir tarih açıklanmamış olsa da, hükümet yetkilileri çalışmalarını sürdürerek emekli vatandaşlarımızın bu ek ödeme ve zamdan en kısa sürede faydalanmalarını sağlayacaktır.

Ayrıca, ING Bank tarafından sunulan özel kampanya ile emekli vatandaşlara daha fazla destek sağlanacak. Banka, maaşlarını 3 yıl boyunca ING Bank'tan almaları için taahhüt veren emekli müşterilere nakit promosyon sunacak. Bu promosyon sayesinde, emekli vatandaşlar ek nakit ödemeler alabilecekler.