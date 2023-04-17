Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti’nde Canlandırdığı Alev Karakterinden Memnun Değil

Pek çok dizi hayranı Kızılcık Şerbeti isimli projede Alev karakterine hayranlık duyuyor ve seyirci grubu ile birlikte pek çok oyuncu da Alev karakterini beğenerek izliyor. Özellikle dizide Nursema isimli karaktere hayat veren Ceren Yalazoğlu daha önce yapmış olduğu açıklamalarda Alev karakterini oynamayı çok isteyeceğini ifade etmişti. Ünlü oyuncu Müjde Uzman ise Kızılcık Şerbeti isimli projede hayat verdiği Alev karakteri ile dizinin en önemli kilit noktalarından biri haline geldi ve bu rolü oldukça başarılı bir şekilde canlandırdı.

Seyirci grubunun yüzünü gülümseten ve çok farklı bir kişilik olan Alev karakteri dizide kilit bir rolde bulunuyor. Dizi hayranları ise ünlü oyuncu Müjde Uzman’ı bu role çok yakıştırıyor ve ünlü ismin sürekli bir şekilde gündemde olmasından memnuniyet duyuyor. Müjde Uzman ise güzel görünen ve süslenen kadın rollerini çok fazla sevmediğini açıklayarak dikkatleri üzerinde topladı. Aslında kendi tercihinin kendi karakterine yakın roller olduğunu ifade eden Müjde Uzman Alev karakterinin ise bu klasmana giren bir rol olmadığını belirtti.

Bugüne kadar canlandırdığı karakterler arasında en sevdiği karakterin 20 Dakika isimli dizide yer aldığını söyleyen ünlü isim o dizide hayat verdiği karakteri bir türlü unutamadığını açıkladı.

20 Dakika isimli dizide hayat verdiği karakteri çok sevdiğimi ifade eden ünlü oyuncu Müjde Uzman saçını at kuyruğu yaptığını, deri ceket giydiğini ve dizinin macera ile aksiyon türünde olduğunu söyledi. Diğer dizilerde topuklu ayakkabı giydiğini ve güzel kadın gibi göründüğünü söyleyen ünlü isim bu durumun kendisini sıktığını ifade etti. Aslında böyle bir tip olmadığını belirten Uzman kendi karakterine yakın olan rolleri oynarken daha çok bu durumdan hoşlandığını belirtti. Değişmeyi sevse de yakın rolleri oynarken daha rahat hissettiğini ifade etti.