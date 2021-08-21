Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur Ayrılığı Uzun Sürmedi!

Ünlü oyuncu Müjde Uzman ile Oğuzhan Uğur çiftinin geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdığı bilgisine ulaşılmıştı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırmış ve birbirlerini takip etmeyi de bırakmıştı. Ünlü oyuncu Müjde Uzman ise konu hakkında açıklamalarda bulundu ve barıştıkları haberini sevenleri ile paylaştı. Oğuzhan Uğur ile yaşadığı ayrılığın uzun sürmediği bilgisini basın mensuplarına bildiren başarılı oyuncu Müjde Uzman, tekrar bir araya geldiklerini de ifade etti. Mutlu olduklarını ve her şey yolunda olduğunu ifade eden ünlü isim, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı.

Oyuncu Müjde Uzman menajeri ile birlikte 8 bölümlük mini bir dizi olan 'Bunu Bi Düşünün'ün tanıtımına katılım gösterdi. Önceki akşam gerçekleşen tanıtıma katılan başarılı oyuncu muhabirlerin sorduğu sorulara da cevap verdi ve açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Müjde Uzman geçtiğimiz haftalarda bir süredir aşk yaşadığı Oğuzhan Uğur’dan ayrılmış ve sevgilisi ile çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından kaldırmıştı. Son olarak gazetecilerinin ayrılık sorularına yanıt veren ünlü isim, konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. 36 yaşındaki Müjde Uzman, yaşadıkları ayrılığın uzun sürmediğini ve sevgilisi Oğuzhan Uğur ile yeniden bir araya geldiklerini ifade ederken mutlu olduklarını ve her şeyin yolunda olduğunu da söyledi.

Youtuber ve müzisyen Oğuzhan Uğur, Kiralık Aşk, Muhteşem Yüzyıl ve Hadi İnşallah gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açması ile adından söz ettirmiş ve sevenlerini mutlu etmişti. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ile çiftin birlikte olduğu gözler önüne serilmiş ve ikili mutlu halleri ile dikkat çekmişti. Bir süre önce ise birbirini takipten çıkan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman çifti ayrılık iddiaları ile gündemde yer aldı fakat yaşanan kısa ayrılık ardından çiftin barıştığı öğrenirdi.