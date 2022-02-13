Müjde! Resmi Gazetede Sonunda Yayınlandı, Tüm Emekli Vatandaşlara Devlet 750 TL Destek Verecek!

Resmi Gazetede An İtibariyle Yayınlanmış bulunmakta. Tüm Emeklilere 750 TL Verilecek. 750 TL’yi nasıl alabilirsiniz? İşte Ayrıntılar…

Resmi gazetede sonunda yayınlandı, tüm emekli vatandaşlara 750 TL verilecek. Emekli olan kişiler Ocak zammı sonrasında en düşük emekli maaşlarını 2500 TL olarak alıyor. Bu maaşların dışında emekli olanlar için bankalar ekstradan ek promosyon imkanları da sağlıyor.

SGK tarafından verilen ve 2500 TL üstünde maaş alan kişiler için yapılmış olan 750 TL emekli promosyon ödemeleri artık bu andan itibaren en düşük emekli maaşı 2500 TL olarak düzenlendiği için tüm emeklilere ödenmesi kararlaştırıldı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından aracılığıyla başlamış olan kampanya Resmi Gazete üzerinden yayına geçti.

SGK ve Ziraat Bankası ile başlayan bu kampanya emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl bu bankadan maaşı taşımama sözü veren emeklilere bu harika promosyon imkanı veriliyor.

Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alanlar veya emekli maaşını yeni taşıyanlar SGK aracılığıyla verilen 750 TL'ye kadar emekli promosyonları alabilmeleri artık mümkün oldu.

Emekli promosyonu başvurusu yapma düşüncesi aklınızda var ise banka şubelerine gidebilirsiniz ya da banka hesabınızı kullanarak kolay şekilde alabileceğiniz internet bankacılığı şifreniz ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanarak emekli promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

Emekli promosyon başvurusu yaptığınız andan sonra ilk alacağınız maaş üstünden 750 TL'ye kadar artı para alabilecek ve bu parayı geri ödeme şartları yeniden rahatlıkla zahmetsiz şekilde kullanabileceksiniz.

Emeklilik Promosyonları

750 TL'ye kadar verilmesi planlanan emeklilik promosyonları dışında emekli olan kişiler için ayrıca bankalar kredi fırsatlarını vatandaşlara sunuyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu harika fırsatlarda 750 TL'ye kadar emekli promosyonu haricinde ayrıca borç kapatma kredisi kullanma olanağı da sağlıyor.

Bu bankalar dışında tüm bankalardaki ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı yüksek limitli borç kapatma kredi imkanlarını değerlendirip bunlardan yararlanarak tüm borçlarınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halk Bank şubelerine taşıyabilirsiniz.Adımları takip etmeniz durumda en iyi şekilde promosyanı alabilmeniz mümkün olacaktır.