Müjde Geldi Tarihi Zam Verildi! Son Dakika Duyuruldu, Zamlı Maaşlar Yatacak

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile memurların alacağı zam oranları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bilindiği üzere memurlar ve memur emeklileri belirlenen zam oranlarının yanında enflasyonun %3’ü geçmesi durumunda geçen kısım kadar da enflasyon farkı alıyor. Eylül ayı enflasyon rakamının belli olması ile şimdiden %4,23’lük bir enflasyon oluştu. Bu doğrultuda ek %1,23 zam da şimdiden geldi. Fakat önümüzdeki 3 ay için açıklanan enflasyon oranları da zam için önemli kriterler.

Önümüzdeki 3 Ay Zammı Belirleyecek

Enflasyon farkının ne kadar olacağını belirlemek için son altı ayın enflasyon rakamı baz alınıyor. Şu anda %4,23 ‘lük bir enflasyon oluştu. Önümüzdeki ekim, kasım ve aralık aylarında gelecek olan enflasyon rakamlarının da toplanması ile memurlara ne kadar enflasyon farkı verileceği de belli olacak. Şimdiden %1,23’lük bir farkın oluşması ile memurlar açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Gelecek aylarda enflasyon oranlarını ne olacağını büyük bir merakla beklemeye başladı.

Memurlar açıklanan son 6 ayın enflasyon rakamına bakılarak enflasyon farkı alacak. Enflasyon rakamının %3’ün üstünde olması durumunda, 3’ten fazla kısım enflasyon farkı olarak verilecek. Bu nedenle önümüzdeki 3 ayın (ekim, kasım, aralık) enflasyon verileri büyük önem kazanmaya başladı. Memurlar ve memur emeklileri bu 3 ayda açıklanacak olan enflasyon rakamlarını büyük bir merakla beklemeye başladı.

2022 Yılı İçin Tarihi Zam

Memur ve memur emekliliklerine ne kadar zam yapılacağının görüşmeleri geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda ilk 6 ay için %5 ve ikinci altı ay için %7 zam verilmişti. Bu oranlar şimdiye kadar yapılan en yüksek oranlardan birisini oluşturdu. Fakat pandemi döneminin de etkisi ile fiyatlardaki artış ve enflasyon şimdiden maaşları eritmeye başladı. Bu nedenle memurlar ve memur emeklilikleri enflasyon farkının ne kadar olacağına odaklandı. Gelen her zam, artan her fiyatla maaşı eriyen memur ve memur emeklileri önümüzdeki 3 ayın verilerini merakla bekleme başladı.

Enflasyon Maaşları Eritiyor

Özellikle kira ve gıda fiyatlarının hızla yükselmesi ile memurun maaşı da hızla eridi. 0’ü aşan kira zamları karşısında memur ve memur emeklilerinin maaşlarının büyük bir kısmı bu kaleme gider oldu. Gelecek yıl için verilen %5 + %7 zam şimdiden bitmeye başladı. Bu nedenle enflasyon rakamlarının kaç açıklanacağı büyük bir merak oldu. Gelecek yılda memurların ve memur emeklilerinin ne kadar enflasyon farkı alacağı merakla beklenmeye başladı. Şimdiye kadar açıklanan kısımda %1,23’lük bir enflasyon farkı oluştu.