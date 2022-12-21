Müjde bugün 21:30'da açıklandı! Emekliye 2023 yılında ödemeli yeni ek ödemeler hesaplara yattı!

Emekli maaşı olan vatandaşlar, 2023 yılında yeni ek ödemeleri hesaplarına almaya başlıyor. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek kendi hesaplarınız üzerinden artı para kullanabilirsiniz. Daha önce kamu bankaları üzerinden kredi kullanan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilerin belirtilen politikalar dahilinde ihtiyaç kredisi haricinde, kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak, 10000 TL'ye kadar ek ödeme alabilir ve kendi hesabına artı para yatırabilir. Almış olduğunuz kredili mevduat hesabı sizlere istediğiniz zaman kullanıma sunulacak ve kendi hesabın üzerinden artı para olarak hemen hesabınıza yatırılacaktır.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada daha önce bu bankalardan kredi kullanıp, düzenli ödemeler almış olan vatandaşlara emekli maaş hesapları üzerinden başvuruları gerçekleştirerek nakit kredi ödemeleri verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi vermektedir.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulabileceğiniz kampanyalarda özellikle internet bankacılığı uygulaması kullanan vatandaşlar kendi hesaplarına girerek, kredili mevduat hesabı başvurusunu kolay birşekilde yapabiliyor. Kampanyaya katılan kişilere on bin TL ye kadar artı para imkanı sağlanırken, kullanmış olduğunuz bu artı para ile birlikte sizlerde 12 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak geri ödemesini yapabilirsiniz. Düşük faiz oranları ile birlikte verilecek olan bu nakit kampanyası haricinde, bankalar, sizlere ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi ipotekli kredi konut kredisi ve taşıt kredisi imkanı da sağlamaktadır.