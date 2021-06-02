Muharrem İnce'den Erken Seçim İçin Tahmin

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisini kurduktan sonra ilk defa kendi memleketi Yalova’ya geldi. Yalova’da sevinçle karşılanan İnce’yi, partililer, Kocaeli-Yalova karayolunda ve Yalova il sınırında karşıladı. Ardından, kent merkezine gelen İnce, konvoy eşliğinde şehir caddelerinde otobüsle gezerek vatandaşları selamladı. İnce’ye, Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan Özel ve İl Başkanı Ertan Şener de eşlik etti. İnce’nin, sonrasında Elmalık köyündeki evine geçiş yaptığı bildirildi.

Muharrem İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Memleketin gidişatından kaygı duyan, beğenmeyen ama başka partilere de eli gitmeyen vatandaşlarımıza sesleniyorum. Tam Memleket Partisi size göre buyurun, gelin. AK Parti’ye oy vermeyip CHP’yi beğenmeyip ne yapayım, CHP’den başka yere oy veremiyorum deyip kerhen CHP’ye oy verenler onlara sesleniyorum. Artık bir seçeneğiz var. Memleket Partisi tam size göre. CHP’yi beğenmeyip ne yapalım İYİ Parti’ye verelim bari diyenlere sesleniyorum. Muharrem İnce’nin yanı Memleket Partisi’nin yanı size çok yakışır. Ülkücülere sesleniyorum, MHP’ye oy veren Ülkücülere sesleniyorum. Yerli bir adam arıyorsanız Muharrem İnce burada, Memleket Partisi burada, buyurun size de buyurun diyorum. Terörle arasına mesafe koyup geçmişte HDP’ye oy verip bunlar bir arpa boyu büyümüzler, Türkiye partisi olma gibi bir dertleri yok diyorsanız Memleket Partisi tam size göre. Onları da Memleket Partisi'ne bekliyorum. Mevcut siyasi partileri beğenmeyip sandığa gitmeyen yurttaşlarımıza sesleniyorum. Memleket Partisi tam siz göre diyorum” ifadesinde bulundu.

Erken seçim konusuna da değinen İnce, yüzde 50+1 ile iktidar olmak istediklerini belirtti. Açıklamasında, “Biz şuanda muhalefet partisiyiz, şimdilik muhalefet partisiyiz. Bütün muhalefet partileri seçime hazır olmalıdır. Biz teknik olarak, beyin olarak, zihin olarak hazırız. Cumhuriyet tarihinde partinin kurulduğu gün 41 ilde örgütlenmesini yapan herhalde ikinci bir parti yoktur, ama yasalara göre seçime katılabilmemiz için bir müddet daha kongremizi tamamlamamız lazım. Parlamentoda var olan partilere de şunu sesleniyorum. Gelin seçime katılmayı kolaylaştırın. Erken seçim, yani ben 2022’nin martından sonra her an seçim olabileceğini ön görüyorum bu benim düşüncem.”