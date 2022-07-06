Muhalefet, Vatandaşların Cumhurbaşkanı Seçmesine İzin Verme Çağrısına Tepki Gösterdi

1994'te apartheid yönetiminin sona ermesinden bu yana, Güney Afrika'nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), her seçimde parlamentodaki sandalyelerin salt çoğunluğunu kazandı.

Ülkenin benimsediği parti nispi temsil sistemi nedeniyle, insanlar bir bireye değil bir siyasi partiye oy veriyor. Ayrıca siyasi partiler, bir seçimde kullanılan oy sayısıyla doğru orantılı olarak sandalye payı alırlar.

Esasen, bireysel Güney Afrikalılar değil, ANC, saygıdeğer Nelson Mandela'dan başlayarak neredeyse otuz yıl boyunca her başkana karar verdi. O dönemde, bu sistemde değişiklik yapılması için çeşitli önerilerde bulunuldu, ancak şu ana kadar hiçbir şey çıkmadı.

Ve vatandaşlar ve yargı, gözlemcilerin ANC'nin birçok eksikliği olarak adlandırdığı şeyleri bir kez daha değerlendirirken, yüksek profilli bir hükümet komisyonunun tavsiyesi soruyu yeniden gündeme getirdi.

Haziran ayında, "devletin ele geçirilmesi", eski Başkan Jacob Zuma'yı çevreleyen yolsuzluk skandalı ve tartışmalı Gupta kardeşlerle olan ilişkilerine ilişkin soruşturma komisyonuna başkanlık eden Baş Yargıç Raymond Zondo nihai raporunu sundu.

Raporda , birden fazla devlet kurumundaki ihalelerle ilgili usulsüzlüklerin kanıtları da dahil olmak üzere birçok ifşaat vardı ve birçok hükümet yetkilisini suçladı.

Ancak son bölüm, Zondo'nun “kusurlu” bir seçim sistemi olarak adlandırdığı, insanların doğrudan başkanları için oy kullanmalarına izin veren reformlar için sürpriz bir öneriyle geldi.

“Şu soruyu sormak zorundayız: Ülke, Başkan Zuma'nın davrandığı gibi davranacak birine nasıl başkan oldu?” dedi. “Arkadaşları o pozisyonda başka birini istediği için maliye bakanını görevden alacak bir başkan.”

Parlamentonun, milletvekillerinin Pretoria'yı sorumlu tutma kapasitesini ve diğer seçim reformlarını sorumlu tutma kapasitesini artırmak için seçim bölgesine dayalı bir sistem getirmeyi düşünmesini tavsiye etti.

'Ciddi bir hamle'

Bunun için parlamentonun anayasayı değiştirmesi gerekiyor.

Analistler, herhangi bir değişikliğin Güney Afrika'nın genç demokrasisi için radikal olacağını ve bunun ANC'nin iktidar üzerindeki boğazına son vermek anlamına gelebileceğini söylüyor.

Bazı muhalif politikacılar, diğerleri bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söylese de, tavsiyenin ülkenin sorunlarına gümüş bir kurşun olmadığını da söylediler.

Ülkenin en büyük muhalefeti Demokratik İttifak'ın eski lideri Mmusi Maimane, El Cezire'ye Zondo tavsiyesinin gerçekleşmesi için “siyasi irade ve aktif bir sivil toplum” gerektiğini söyledi.

Al Jazeera'ya, "Afrika devletlerinin çoğunda doğrudan seçimler var, seçim bölgelerinde seçimler yapıyorlar, böylece insanlar her zaman güçleniyor" dedi. “Süreç, milletvekillerinin çoğunluğunun doğrudan seçilmesine izin vermek için seçim kanununun güçlendirilmesini gerektirecek, böylece seçmenler arasından seçilen konuşmacının da sorumlu tutulabileceği” dedi.

Bir diğer muhalefet lideri, Halk Kongresi'nden (COPE) Dennis Bloem, sistemde yapılacak bir değişikliğin ülkenin demokrasisi için iyi olacağını söyledi. Al Jazeera'ya, "Yargıç Zondo 2008'den beri söylediklerimizi söylüyor, bunun olması için zorlamalıyız çünkü bu ülkeyi kurtaracak" dedi.

Sivil toplum grubu Accountability Now'dan Paul Hoffman, Güney Afrikalıların "bu kadar sert bir hamleye" henüz hazır olmadığını, "insanların ülkeyi kimin yöneteceğine karar vermelerine izin vermek bir felaket reçetesi" olduğunu söyledi.

Bunun yerine, parlamentonun yanında bir seçim kolejinin uygulanmasını istiyor. “Burada bir filtreniz var, halk tarafından bir seçim değil, ancak filtre, adayın sabıka kaydı olmamasına ve ülkeyi yönetmek için diğer rasyonalite gerekliliklerine uyduğunu belirlemek için oyuna çağrılabilecek baş yargıçtır.

Dört ay içinde Başkan Cyril Ramaphosa komisyonun bulgularına ve tavsiyelerine yanıtını sunacak. Zondo, Zuma'nın yardımcısı olan başkanın bu yönetim altındaki yolsuzluk iddiaları hakkında soruşturma yapması gerektiğini söyledi .