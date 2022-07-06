Muhafazakarlar Neden Boris Johnson'ın İstifa Etmesini İstiyor?

Sağlık bakanı ve şansölye, Başbakan'ın Muhafazakar bir Parlamento Üyesine (MP) yönelik cinsel suistimal iddialarını ele alması üzerine 10 dakika arayla istifa ettiğinde, aylarca aralıksız siyasi çalkantı arttı.

Bu, Çarşamba günü bir sele dönüşen küçük bakanlardan ve milletvekillerinden gelen bir dizi istifa ve güven mektubunu tetikledi.

O akşam, bir grup üst düzey bakan, Başbakanı istifaya ikna etmeye çalışmak için Downing Caddesi'ne gitti.

Ancak şu ana kadar Bay Johnson meydan okumaya devam ediyor ve son seçimde seçmenlerden aldığı "devasa yetki" nedeniyle istifa etmeye niyeti olmadığını söylüyor. Kabine müttefiki Jacob Rees-Mogg, kendisine karşı yürütülen kampanyayı "fırtına" olarak nitelendirdi.

Muhafazakar Parti Milletvekili Andrew Mitchell BBC'ye şunları söyledi: "Bu biraz Rasputin'in ölümü gibi. Zehirlendi, bıçaklandı, vuruldu, vücudu dondurucu bir nehre atıldı ve hala yaşıyor."

Peki buraya nasıl geldik?

Westminster'de sarhoş bir gece

Geçen Perşembe, 24 yaşındaki, Sun gazetesinde siyasi muhabirlik yapan 24 yaşındaki Noa Hoffman, Muhafazakar bir milletvekilinin Carlton'daki özel bir gecenin ardından parti kırbaçlığı rolünden istifa ettiği haberini verdi. üyeler kulübü.

Chris Pincher istifa mektubunda Başbakan'a "çok fazla içtiğini" ve "kendimi ve diğer insanları utandırdığını" söyledi.

Ancak meselenin çok daha ciddi olduğu ortaya çıktı: Özel bir kulüpte iki adamı yakaladığı ve en az birinin kasıklarına dokunduğu iddia ediliyor.

Sonra iki şey oldu. Hükümet medyaya, Pincher'ın kötü davrandığını fark ettiğini ve bu nedenle milletvekili olarak görevine devam edeceğini ve başka bir işlem yapmayacağı konusunda bilgi verdi.

Ancak perde arkasında Muhafazakar milletvekilleri öfkeliydi.

Geçmişte Bay Pincher'a karşı benzer cinsel suistimal iddiaları yapılmıştı. Yine de Bay Johnson, onu partinin baş kamçı yardımcısı olarak güçlü bir konuma getirmişti - milletvekilleri disiplinini sağlayan ama aynı zamanda pastoral meselelerden de sorumlu olan uygulayıcılar.

Resmi hat nasıl değişti

Hikaye daha sonra Boris Johnson'ın Bay Pincher hakkında ne bildiği ve ne zaman öğrendiği hakkında oldu.

Günlerdir bakanlar ve Bay Johnson'ın sözcüsü, başbakanın Pincher'ı başkan yardımcısı olarak atadığı sırada aleyhindeki belirli iddialardan haberdar olmadığı konusunda ısrar etti.

Pazartesi gecesi, siyasi muhabir Ione Wells, Bay Johnson'ın , 2019-20 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı bakanıyken Bay Pincher'ın "uygunsuz davranışı" hakkında resmi bir şikayetten haberdar edildiğini açıklamasıyla bu hikaye çöktü.

Salı günü, Bay Johnson'ın şikayet hakkında şahsen bilgilendirildiğini söyleyen eski Dışişleri Bakanlığı memuru Sir Simon McDonald tarafından dramatik bir kamu müdahalesi görüldü .

Downing Street daha sonra gazetecilere, Bay Johnson'ın aslında bildiğini - ama "unuttuğunu" söyledi.