Muhabbet Kuşu Nasıl Ele Alıştırılır? Muhabbet Kuşu Ele Alıştırma Yöntemleri

Muhabbet kuşunu ele alıştırmak için ilk olarak çok üzerine gitmemeye ve onu korkutmamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu konuya örnek olarak her zaman kafesin üzerine kapanmaktan kaçınılması tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra her zaman yanında, ondan aşağıda ya da göz kazasında durmamız önerilen bir diğer maddedir. Eğer muhabbet kuşu ile doğrudan bir göz teması kurarsak bu bir tehdit olarak algılanabilecek ve korkacaktır. Elimizi muhabbet kuşuna doğru yaklaşırken avuç içini görmesi gerekmektedir. Aksi halde elin tersi gösterilirse bu, onu yakalamaya çalışıldığını düşündürecektir. Bu durum da muhabbet kuşunun ürkmesine yol açabilir. Yapılması gereken elin onun kafesinin altından yaklaşması olacaktır. Üstten yaklaşıldığı durumda muhabbet kuşu tekrardan korkup durumu bir tehdit olarak algılayacaktır.

İlk zamanlarda muhabbet kuşuna dokunmadan iletişim kurmaya çalışılmalı, muhabbet kuşu ise sahibini etrafında görmekten memnun olmaya başladığında onunla daha sık iletişim kurmaya çalışılmalıdır. Oluşabilecek kaygıları gidermek için ise sabırla davranılması önerilmektedir. El, kafesin dışına konulabilir ve muhabbet kuşu ile yatıştırıcı bir tonda konuşulabilir. Bu şekilde davranarak kafese yaklaşan elin tehdit olmadığını anlayacak ve yatıştırıcı ses tonu endişelerin gitmesini sağlayacaktır. Kafesin dışında duran elin kendini rahat hissettirmesi ise yaklaşık olarak 1 haftayı bulabilir.

Aradan geçen 1 hafta sonra el muhabbet kuşunun kafesin yerleşir ve daha sonra yavaşça kafesin kapısı açılır. Muhabbet kuşuna ya da kafeste bulunan herhangi bir şeye dokunulmamaya çalışılmalı ve muhabbet kuşunun rahat etmesi sağlanmalıdır. Muhabbet kuşunun sevdiği bir ödül maması da kafesin içine yerleştirilebilir ve bu şekilde kuşun alışması için etkinlikler yapılabilir. Ödülü almaya alışınca ise korkuları azalacak ve endişeleri gidecektir. Bu durumun tamamlanması bir haftayı bulabilir fakat cesaretin kırılmaması önemli bir noktadır.