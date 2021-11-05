Muğla'da Kalp Deliği Ameliyatsız Kapatıldı

40 yaşındaki kadın hasta bir ilki yaşadı ve Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hekimleri sağlık gündeminde yer aldı. Hastanın ameliyatsız şemsiye yöntemi kullanılarak kalp kulakçıkları arasında bulunan deliğinin kapatıldığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Olay Muğla'da meydana geldi ve 40 yaşındaki kadın hasta, göğüs ağrısı ve günlük yaşamında çabuk yorulma şikayeti ile hastaneye başvuruda bulundu.

Hasta, şikayetlerini söyleyerek Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’ne başvurdu ve hekimler bir ilki gerçekleştirdi. Hekimler tarafından yapılan elektrokardiyografi, tetkikler ve transözafajiyal ekokardiyografi işlemi sonucunda Atriyal Septal Defekt tespiti gerçekleşti.

Yapılan tespit sonrasında hekimler ameliyatsız bir şekilde 40 yaşındaki kadın hastanın kalp deliğini kapattı ve olay sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Perkütan yol ile Atriyal Septal Defekt yapıldı ve Muğla’da bulunan hekimler bir ilke imza attı.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Volkan Doğan'ın öncülüğünde, Anjio ünitesinde Profesör Doktor Hasan Güngör'ün katılımı ile Doçent Doktor Fatih Akın, Doçent Doktor İbrahim Altun ve Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Çelik'in de bulunduğu ekip, 40 yaşındaki kadın hastaya gerekli işlem hazırlıkları yapıldı. İşlemin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği öğrenildi ve hastanın işlem sonrasında yenik takibinin devam ettiği açıklandı. Ameliyatsız kalp deliği kapatılması ile ilgili Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doçent Dr. Volkan Doğan'ın yapmış olduğu açıklamalar haberimizin devamında yer almaktadır.

İşlem hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Volkan Doğan, güncel olarak hastanın kalbindeki deliğe ait olarak en ufak bir izin ya da işaretinin kalmadığını belirtti. Hastanın kalbinde bulunan deliğin tamamen kapatıldığını ifade eden Doğan, hastanın herhangi bir şikayeti olmadığını söylerken işlem sonrasında 24 saat takibinin yapıldığını da anlattı.