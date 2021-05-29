Müge Boz ve Caner Erdeniz'in Hayali Gerçek Oldu! Aşkları Senaryoya Dönüştü

Ekranların aranan yüzü Müge Boz basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile birlikte Etiler'de muhabirler ile sohbet etti. Objektiflere takılan gözde çift, muhabirlerin kendilerine sormuş olduğu sorulara yanıtlar verdi. Ünlü oyuncunun basketbolcu eşi Caner Erdeniz, eşi ile ilgili olarak Boz'un bugünlerde bir senaryo üzerinde çalıştığını söyledi ve aşklarını senaryoya dönüştürdüğünü ifade etti. Müge Boz ise eşi Erdeniz’in sözlerine karşılık olarak bir süredir bu şekilde bir hayali olduğunu açıkladı fakat ne zaman çekileceğini ya da oyuncuların kendileri mi olacağını bilmediğini dile getirdi.

Etiler'de objektiflere takılan ve ayaküstü bir sohbet gerçekleştiren oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, alışveriş yapmaya geldiklerini söyledi. Mağazalardaki indirimleri takip ettiklerini ifade eden ünlü çift, son günlerde neler yaptıkları hakkında da konuştu. Eşi Müge Boz’un bir sürprizi olduğunu ifade eden basketbolcu Caner Erdeniz aşklarının senaryoya dönüştüğünü ve bunun Müge Boz'un bir hayali olduğunu ifade etti.

Son olarak Akıncı isimli televizyon dizi projesinde rol alan ünlü oyuncu Müge Boz, 2019 senesinde basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz ile Barselona'da nikah masasına oturmuştu. Aynı senenin Kasım ayında ise ikili kızları Vina’yı kucağına alarak anne ve babalık duygusunu takmıştı.

Aşklarını senaryoya dönüştürmeleri ile gündeme gelen gözde çiftin bir de karavan yaptırdıkları öğrenildi. Etiler Akmerkez'de görüntülenen ve muhabirler ile ayaküstü bir sohbet gerçekleştiren Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz önemli açıklamalarda bulundu ve tatil hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Yapılan kısa röportajda Müge Boz'un hayalini gerçekleştirdiği ve eşiyle aşklarını senaryoya dönüştürdüğü haberi öğrenirken bu sene içerisinde ikilinin kendilerine bir sürpriz daha yaptığı bilgisine ulaşıldı. Karavan yaptırdıklarını ifade eden Müge Boz ile Caner Erdeniz çifti ilk kez karavan ile tatile çıkacaklarını da hayranlarına açıklamış oldu.