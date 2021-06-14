“Müge Anlı Beni Bulamaz” Demişti! İşte Sonrası

14 Haziran 2021 tarihinde Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programı canlı olarak ekranlara verilmiş ve 17 yaşındaki genç kız olayında yeni gelişmeler meydana gelmişti. Babası ile tartışması ardından evden kaçan küçük kız ile ilgili önemli detaylara ulaşıldı. Başarılı sunucu Müge Anlı, Işıl Naz isimli kızın bulunduğu bilgisini seyirci ve kızın ailesi ile paylaştı. 17 yaşındaki kızın Cuma günü arayıp “Parktayım” dediğini ve ardından gidip alındığını belirten Müge Anlı, önemli açıklamalarda bulundu. Işıl Naz isimli küçük kızın stüdyoda sokakta kalması sebebi ile korktuğunu fakat kaçtığı için korkmadığını belirtmesi dikkat çekti.

Bununla birlikte ünlü sunucu Müge Anlı, 37 yaşında olduğu öğrenilen Bölükbaşı'nın Kocaeli Gebze'de 8 Haziran tarihinde kaybolduğunu, ailesinin kaybı tesadüfi olarak öğrendiklerini ve ailenin eşi Sevda’yı dövdüğünü ve yüzünde de tırnak izleri olduğunu söylediğini aktardı.

Cesur Bölükbaşı'nın evli ve bir çocuk babası olduğu söylendikten sonra Cesur ve eniştesi olan Ercan Olçum’un kaybolduğunu daha sonra öğrendiğini, Sevda’ya sorulduğu zaman ise kayboldu dediğini ve neden anlatmadığı sorulduğunda da “Siz Bursa'da oturuyorsunuz” şeklinde bir cevap verdiğini öne sürdü.

Ercan ise Sevda'nın, Cesur'a bıçak çektiğini iddia etmesi ardından Cesur'un ablası, kardeşinin sürekli elinde ve yüzünde tırnak izleri olduğunu, eşi tarafından şiddet gördüğünü belirtti. Ercan ise konu hakkında akıllarına kötü şeyler geldiğini ve eşi tarafından bir şey yapılabileceğini açıkladı.

Programın ilerleyen dakikalarında kayıp olan Cesur'un konuştuğu kişi canlı yayına katılıp konuşmalar yaptı. Sevilay isimli şahıs Cesur'un Türkmen bir arkadaşı olduğunu ve Cesur'un Türkmenistan'a gidip 5 ay kalacağım çalışacağım dediğini ve eşinin çok para istediğini söylediğini iddia etti. Bu olayın 22 Mayıs tarihinde karşılaştıkları zaman meydana geldiği de Sevilay Hanım tarafından açıklandı. Tanışmalarının ise Cesur’un komşusunun internetini bağladığı zaman gerçekleştiğini aktardı.